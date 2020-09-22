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    AK Parti'den pandemi kitabı: Ön yazısını Cumhurbaşkanı Erdoğan yazdı

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    Sputnik Türkiye
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    AK Parti, teşkilatlara dağıtılmak üzere, 'Yeni Koronavirüs Salgınının Gelişim Süreci, Ülkemizce Yapılan Dış Yardım ve Uluslararası Girişimler' başlıklı kitap hazırladı. 58 sayfalık kitabın ön yazısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kaleme aldı.

    AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığı tarafından hazırlanan kitapta, salgının dünya ve Türkiye'deki gelişim süreci ile birlikte, salgın sürecinde uygulanan ekonomik ve sosyal tedbirler, Türkiye'nin yapmış olduğu dış yardımlar, Türkiye'nin yürüttüğü diğer uluslararası işbirliği girişimleri ve Türkiye'nin salgınla mücadeledeki başarısı ile ilgili yabancı medya kuruluşlarında yayınlanan haberler gibi konular yer aldı. Kitabın ön yazısını ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan kaleme aldı.

    'Türkiye salgını en rahat karşılayan ülkelerden biri olmuştur'

    Erdoğan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan şehrinde ortaya çıkan Kovid-19 hastalığının, insanlığın son bir asırda karşılaştığı en ciddi sağlık krizlerinden biri olduğunu bildirdi. Şimdiye kadar 900 bini aşkın insanın hayatına mal olan sağlık krizine gelişmiş ülkeler dâhil birçok devletin maalesef hazırlıksız yakalandığını kaydeden Erdoğan, şunları ifade etti:

    "Maskeden solunum cihazına, ilaca kadar hemen her konuda ciddi sıkıntılar yaşanmıştır. Sağlık sigortası olmayan insanların ölüme terk edildiği, yaşlı bakım evlerinden yürek sızlatıcı görüntülerin yansıdığı durumlarla karşılaştık. Maddi zenginliğin sosyal adalet ve eşitliği temin etmeye yeterli olmadığını bu süreçte acı bir şekilde görmüş olduk. Türkiye, 40 bin yoğun bakım yatağı, 246 bin yatak kapasitesi, 4 bin tedavi kurumu ve 1 milyon 101 bin sağlık çalışanıyla salgını en rahat karşılayan ülkelerden biri olmuştur. Dünyanın diğer ülkelerinin yatırımlarını durdurduğu bir dönemde Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi gibi devasa yatırımları devreye aldık. Kapsayıcı ve kuşatıcı sosyal güvenlik sistemimiz sayesinde vatandaşlarımızı açta, açıkta asla bırakmadık. Testten teşhis, tedavi ve ilaca kadar Kovid-19 hastalığıyla mücadele için gereken her şeyi insanımıza ücretsiz sunduk."

    '150’ye yakın ülkeye ve uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunduk'

    Erdoğan, Türkiye'nin kendi ihtiyaçlarını giderirken dost ve kardeş ülkelerin de yardımına koştuğunu belirterek, "Din, dil, ırk ve bölge ayrımı gözetmeden 150’ye yakın ülkeye ve uluslararası kuruluşa tıbbi malzeme desteğinde bulunduk. Yurt dışında bulunan 90 binden fazla vatandaşımızı, kurduğumuz hava, kara ve deniz köprüleriyle ülkemize getirdik. Öte yandan koronavirüs salgınıyla mücadelenin uzun soluklu, yorucu ve hassas bir süreç olduğunu hepimiz biliyoruz. Aşı geliştirilene veya virüs etkisini kaybedene kadar Kovid-19 hastalığı bir süre daha bizimle olmaya devam edecek. Millet olarak, salgının ilk devresinde sergilediğimiz örnek başarıyı sürdürmemiz çok önemlidir. Salgınla mücadelenin en başarılı, en etkili yöntemi, virüsü kapmamaktır. 'Tamam' diyerek sloganlaştırdığımız 'Temizlik, Maske, Mesafe' kurallarına riayet ederek, virüsün yayılma ihtimalini en aza indirmemiz gerekiyor. Bu kurallara uymak hayat kurtarırken, uymamak ise kul hakkına girmek, diğer insanların sağlıklı yaşam hakkını yok saymak demektir. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere salgın döneminde canları pahasına görev yapan insanlarımızın hakkı ancak sorumlu davranıp, tedbirlere riayet ederek ödenebilir. AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığımızca hazırlanan bu çalışma, ülkemizin salgınla başarılı mücadelesiyle beraber, insani sağlık diplomasisini göstermektedir. Dünya örnekleri ve ülke karşılaştırmalarının da olduğu bu kapsamlı eserin hazırlanmasında emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bu vesileyle salgında hayatını kaybeden vatandaşlarıma Allah’tan rahmet, tedavileri devam edenlere acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.

    Öte yandan hazırlanan kitap, parti teşkilatlarına dağıtılacak.

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Kitap, Koronavirüs, AK Parti
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