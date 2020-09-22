‘Selefi dernekler silahlanıyor’ diyen Cübbeli Ahmet ifadeye çağrıldı

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, selefi derneklerin silahlandığı yönündeki iddialarıyla ilgili olarak ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün 'Türkiye'de 2 bin civarı selefi yanlısı derneğin silahlandığı' şeklindeki iddiası üzerine soruşturma başlattı.

Savcılık, Ahmet Mahmut Ünlü'yü bilgisine başvurmak üzere ifadeye çağırdı.

Ünlü, Türkiye’de 2000 civarında selefi yanlısı derneğin silahlandığını iddia etmiş ve savcılığın kendisini çağırması haline bu derneklerden en az 150 tanesini isim isim sayabileceğini söylemişti.