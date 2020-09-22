MSB: Yunanistan askeri heyetiyle düzenlenen 5. teknik toplantı NATO Karargahı'nda başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantıların beşincisinin başladığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında yapılan toplantıda 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alınacağı bildirildi ve "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ayrıştırma usullerinin ele alınacağı teknik toplantıların 5.'si NATO Karargahı'nda başladı" ifadelerine yer verildi.