Oruç Reis limandan ayrıldı

Doğu Akdeniz'deki sismik arama faaliyetlerinin ardından 13 Ağustos'ta bakım ve ikmal için Antalya Körfezi açıklarına gelen Oruç Reis, demir attığı Antalya Limanı'ndan bu sabah ayrıldı.

10 Ağustos'ta başlattığı araştırma faaliyetleri kapsamında yaklaşık 3 bin 500 kilometrelik alanda sismik veri toplayan Oruç Reis gemisi, bir hafta önce bakımlar ve ikmal için mürettebatıyla birlikte Antalya Limanı'na yanaşmıştı.

Oruç Reis gemisi tamamlanan bakım işlemlerinin ardından bugün limandan denize açıldı. Antalya Körfezi açıklarına ilerleyen gemi, burada beklemeye başladı.

Önceki demir attığı yerden oldukça uzağa gittiği gözlenen Oruç Reis'in, görev beklediği öğrenildi.