AA: ABD'li temsilci Jeffrey, YPG'ye 'Artık operasyon olmayacak' iddiasıyla güvence verdi

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey’nin Suriye'de YPG'liler ile Kürt Ulusal Konseyi temsilcileriyle yaptığı görüşmelerde Türkiye'nin bölgeye yeni bir operasyon düzenlemeyeceğini söylediği iddia edildi

Anadolu Ajansı’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, dün Suriye'nin Haseke ve Deyrizor illerinde YPG’liler ve Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) temsilcileriyle bir araya geldi.

Haseke'deki görüşmede YPG ile ENKS'nin bir an önce uzlaşmaya varmasını isteyen Jeffrey, Türkiye'nin bölgede yeni harekat düzenlemeyeceğini öne sürerek, güvence verdi.

Jeffrey, Deyrizor'da ise YPG’nin kurduğu askeri konseyi ve yerel meclis üyeleriyle buluştu.

https://tr.sputniknews.com/turkiye/202008311042756615-disisleri-bakanligi-rusya-teror-orgutu-pkkypg-iltisakli-olusumlarin-gundemine-hizmet-edecek/Buradaki görüşmede bölgede sükunetin önemini vurgulayan ABD temsilcisi, bölge halkına hizmetlerin temin edilmesinin gerektiğini söyledi.

YPG ile ENKS, Karar Merci Heyeti oluşurdu

Jeffrey'nin bölgeye ziyareti kapsamında, YPG’liler ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) himaye ettiği ENKS, Karar Merci Heyeti oluşturdu.

40 kişiden oluşan heyetin yarısını YPG, diğer yarısını da ENKS belirledi.

Ekim 2014'de eski IKBY Başkanı Mesut Barzani liderliğinde Duhok kentinde düzenlenen toplantıda, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt siyasi oluşumlarının ortak hareket etmelerini öngören "Duhok Anlaşması" imzalanmıştı. Ancak söz konusu anlaşma YPG’nin diğer Kürt partilerinin bölgedeki faaliyetlerine izin vermemesi gerekçesiyle uygulanamamıştı.

YPG ile ENKS, ABD'nin baskıları neticesinde Haseke'de "Duhok Anlaşması"nı temel alarak müzakerelere devam kararı almıştı.