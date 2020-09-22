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    Bodrum Belediye Başkanı Aras: İlçemize yerleşen yazlıkçılar kaydını buraya aldırsın

    © İHA / TUBA AYHAN
    Türkiye
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    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaçınan tatilcilerin yaşadıkları şehirlere dönmediğini belirterek "Şu anda görünen o ki 2 kat bir nüfusla karşı karşıya kalacağız kış boyunca" dedi. Aras, kışı burada geçirecek vatandaşlara kayıtlarını aldırma çağrısında bulundu.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaçınmak için Bodrum’a gelen yazlıkçıların birçoğu ilçeye yerleşti. İkinci konutları Bodrum’da olan, özellikle İstanbul, Ankara ve Bursa’dan gelen yazlıkçılarla birlikte 170 bin yerleşik nüfusu olan ilçenin kış nüfusu yaklaşık 400 bine yaklaştı.

    Son bir yılda 2 katına çıkan nüfus nedeniyle ilçede trafik ve altyapı sorunları görülmeye başlarken, Bodrum, Türkiye’de bulunan birçok ilin nüfusunu da geride bırakmış oldu.

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yaz sezonunda salgından fazla etkilenmediklerini ifade ederek, “Yaz sezonunu çok iyi bir şekilde geçirdik. Türkiye’nin bir çok yerinde vakalar artarken Bodrum’da vaka ya hiç olmadı bazen de stabil kaldı. Bundan sonra da gerekli önlemleri alarak Bodrum’un güvenli bir kent olarak kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Özellikle son dönemde yaz dönemiyle de birlikte artan nüfusa göre yaptığımız denetimlerde sosyal mesafe kuralları, maske ve hijyen kurallarının hepsi bizim gözetimimiz altında tutuldu. Plajlarda, Pazar yerlerinde, sosyal alanlarda, işletmelerde büyük çaplı denetimler yaptık. Bulaşma riskini önlemek için bizim üzerimize düşen önlemleri aldık” dedi.

    'Kış nüfusu 2 katına çıktı'

    Aras , şöyle devam etti:

    • “Uzaktan eğitiminde şu anda gündemde olmasıyla beraber Bodrum’a gelen nüfusun çok fazlada gitmeyeceği tahmin ediyoruz. 2. konut sahiplerinin ana kentlere dönmeyip Bodrum’da kalmaya devam edeceklerini görüyoruz. Bizim araştırmalarımızla beraber, 2. konut sahiplerinin geri dönmemesiyle birlikte oluşacak nüfus 350 ila 400 bine çıkıyor. Bizim normalde 176 bin 500 nüfusa hitap ediyoruz. Şu anda görünen o ki 2 kat bir nüfusla karşı karşıya kalacağız kış boyunca. Bunun için tabi ki önlemlerimizi alacağız.
    • Yazlık beldelerin kış nüfusuna göre ödeneklerini aldıklarını, devletten gelen payın nüfusa göre olduğunu değerlendirirseniz. 176 bin 500 nüfusuna göre alınan bu payların 400 bin nüfusa göre harcanacağı da burada bir gerçektir. Bunun için ya ekstra desteklenmemiz lazım, ya da Bodrum’da yaşayacak olan vatandaşlarımız da ilçemize kayıt olacak. 'Bodrum’u seviyorsan Bodrumlu ol' diye her mecrada söylüyoruz."

     

    Etiketler:
    Uzun süreli ikametgah, Nüfus, yeni koronavirüs zatürresi, Koronavirüs Bilim Kurulu, Koronavirüs testi, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs ilacı, Koronavirüs, Ahmet Aras, Bodrum
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