Erdil Yaşaroğlu'ndan karikatürlerini paylaşan herkese dava açtığı iddiasına yanıt

Karikatürist Erdil Yaşaroğlu, internette kendi karikatürünü yayınlayan her paylaşıma avukatlık şirketi üzerinden 18 bin liralık telif davası açtığı iddialarını sosyal medya hesabından yalanladı.

Sözlerine "Arkadaşlar merhaba, biz karikatürcüler internette paylaşılan her karikatürümüze dava açıyoruz diye yanlış bilgiler dolaşıyor. Sosyal medyadan sevdiğiniz karikatürlerimizi paylaşabilirsiniz. Bu bizi mutlu eder" diye başlayan Yaşaroğlu, şöyle devam etti:

"Biz sadece izin almadan, ticari amaçlarla karikatürlerimizi yayımlayan kişi ve kurumlara karşı telif haklarımızı savunuyoruz. Dergilerin yaşaması, yeni karikatürlerin çizilmesi ve yeni karikatüristlerin yetişmesi için haklarımızı korumaya çalışıyoruz."

Biz sadece izin almadan, ticari amaçlarla karikatürlerimizi yayımlayan kişi ve kurumlara karşı telif haklarımızı savunuyoruz.

Dergilerin yaşaması, yeni karikatürlerin çizilmesi ve yeni karikatüristlerin yetişmesi için haklarımızı korumaya çalışıyoruz.

Sevgiler. — Erdil Yasaroglu (@erdilyasaroglu) September 22, 2020

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