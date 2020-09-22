Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap ediyor: Aşı geliştirme çalışmaları rekabet konusu haline getirilmemeli

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- BM'nin en temel karar alma organı olan Güvenlik Konseyi'nin salgını gündeme alması haftalar, hatta aylar sürdü.

- 'Dünya 5'ten büyüktür' tezinin haklılığını bir kez daha görmüş olduk.

- Buradan bir kez daha aşı geliştirme çalışmalarının rekabet konusu haline getirilmemesi çağrısında bulunuyorum. Hangi ülkede üretilirse üretilsin, kullanıma hazır hale getirilecek aşılar, insanlığın ortak istifadesine sunulmalıdır.

- Suriye'de 10. yılına giden ihtilaf bölgemiz için tehdit oluşturmaya devam ediyor.

- Uluslararası toplum olarak tüm terör örgütlerine karşı aynı ilkeli tutumu takınmadan Suriye meselesine kalıcı çözüm bulamayız.

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