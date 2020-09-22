Türkiye Ege'de yeni NAVTEX ilan etti

Türkiye, Limni Adası'nın Lozan ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edildiği için Ege'de yeni NAVTEX ilan etti.

24 Eylül saat 11.00'e kadar geçerli olacak.

İzmir İstasyonu'ndan yapılan duyuru şu şekilde:

1. LA12-210/20 numaralı NAVTEX mesajı ile Limni Adası 1923 Lozan Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir.

2. Bu bildiri 24 Eylül 2020 saat 11.00'de yürürlükten kaldırılacaktır.

14 Eylül tarihinde de aynı uyarı yine Ege Denizi'ndeki Sakız Adası için yapılmıştı.