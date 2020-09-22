AK Parti Sözcüsü Çelik: Ermenistan ateşle oynadığını bilsin

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Çelik, Ermenistan ile Azerbaycan arasında gerginliğe ilişkin ''Ermenistan ateşle oynadığını bilsin'' açıklamasını yaptı.

​Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

-Dün son derece üzücü bir olayla karşılaştık. Keçiören Hastanesi'nde sağlık çalışanlarımıza yapılan saldırıyı kınıyoruz. Tüm dünyaya örnek olacak bir fedakârlık ve vatanseverlik içinde çalışan sağlık çalışanlarımıza göz bebeği gibi davranmamız gerekir. İnsanların acıları olabilir, üzüntüleri olabilir, ama unutmasınlar ki, sağlık çalışanlarımız o acıları dindirmek için çalışıyorlar.

-Bu konuda AK Parti olarak yapılan saldırının adli sürecini takip edeceğiz.

-Cumhurbaşkanımız kapsamlı bir konuşma yaptı MKYK'mızın başlangıcında. Teşkilatlarımızla ilgili bir değerlendirmesi oldu. İlçe kongrelerimiz devam ediyor. Kongrelerimizdeki coşku, katılım, tecrübe ile değişimi bir ara götürme kapasitesinden memnuniyetlerini ifade ettiler.





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