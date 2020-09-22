29 milyon TL'lik hareketlilik, yasa dışı bahis şebekesini ortaya çıkardı

Şırnak merkezli 3 ilde, ilk belirlemelere göre 29 milyon TL para hareketliliği tespit edilen yasa dışı bahis şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, aramalarda 82 bin 425 lira, 3 bin 557 dolar ve 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda materyal ele geçirildi.

Şırnak'ta siber suçlarla mücadele kapsamında, Cizre ilçesi merkezli olarak kurdukları organize suç örgütü vasıtasıyla yasa dışı bahis oynatan yapılanmanın deşifre edilmesine yönelik Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'nce operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında Şırnak merkezde 1, Cizre’de 16, Silopi’de 2, Mardin'de 1, Mersin'de 1 olmak üzere 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üst, ev ve araçlarında yapılan aramalarda 82 bin 425 lira ve 3 bin 557 dolar, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 84 dolu kartuş ve çok sayıda elektronik materyal ele geçirildi.

Operasyonun hazırlık safhasında ilk belirlemelere göre, yasa dışı bahis organizasyonu içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilerin kayıtlara geçen yaklaşık 29 milyon TL para hareketliliği tespit edilirken, soruşturmanın bu tespitler merkez alınarak genişletileceği öğrenildi.