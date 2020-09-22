Özgür Gündem ile dayanışma kampanyasına katılan gazetecilere verilen cezalar onandı

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem gazetesine yönelik baskıya dikkat çekmek ve gazete ile dayanışmak amacıyla başlatılan Nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği kampanyasına katıldıkları gerekçesiyle yargılanan gazetecilere verilen hapis cezaları İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onandı.

T24'ün haberine göre İstinaf Mahkemesi’nin kararında, "Yargılanan Celalettin Can, Hüseyin Akyol, Ertuğrul Mavioğlu, Mehmet Fehim Işık, Mehmet Celal Başlangıç, Öncü Akgül ve Dilşah Kocakaya ‘örgütü propagandası’ suçundan verilen mahkûmiyet hükümlerine yönelik yapılan incelemelerde mahkemenin her bir sanık hakkında verdiği mahkumiyet kararlarında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı, ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu, eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, istinaf başvurusunda bulunanların ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, CMK'nın 280/1-a maddesi uyarınca istinaf başvurularının esastan reddine" ifadeleri kullanıldı.

İstinaf Mahkemesi yerel mahkemenin Ömer Ağın, Veysel Kemer, Mehmet Şirin Taşdemir ve Yüksel Oğuz hakkında "örgüt propagandası yapmak, suç işlemeye alenen tahrik etme, suçu ve suçluyu övmek" suçları ve Celalettin Can hakkında "suç işlemeye alenen tahrik etme, suçu ve suçluyu övme ve örgüt propagandası yapmak" suçlarından, Hüseyin Akyol hakkında "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan verilen beraat kararlarını yerinde buldu.

3 Nisan 2019 tarihinde İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışma amacıyla bir günlük genel yayın yönetmenliği görevini üstlenen Ertuğrul Mavioğlu, Fehim Işık, Celal Başlangıç, İhsan Çaralan, Öncü Akgül ve Celalettin Can’a "örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verirken, gazetenin eş genel yayın yönetmeni olan Hüseyin Aykol’a 3 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.