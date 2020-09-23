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    Mersin'de nikah işlemleri öncesi fotoğraf çektirip, restoranda kutlama yaptıktan sonra gittikleri parkta ağacın altında uyuyakalan Mustafa Zülküflü (51) ile Fatma Polat'ın (35) 1800 euro ve 650 lirası ile cep telefonları çalındı.

    Nikah işlemleri için gittiler, parkta uyuyakalıp düğün parasını çaldırdılar

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    Türkiye
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    Mersin'de nikah işlemleri öncesi fotoğraf çektirip, restoranda kutlama yaptıktan sonra gittikleri parkta ağacın altında uyuyakalan Mustafa Zülküflü (51) ile Fatma Polat'ın (35) 1800 euro ve 650 lirası ile cep telefonları çalındı. Şikayetçi olan çiftten Fatma Polat, "O parayla düğün yapacaktık" dedi.

    Mersin’in Yenişehir ilçesine bağlı Gazi Mahallesi’nde nikah işlemleri için Almanya’dan gelen restoran işletmecisi Mustafa Zülküflü ile Fatma Polat, koronavirüs salgını nedeniyle işlemleri yapamayınca önce fotoğraf çektirdi. Çift daha sonra restorana giderek mutluluklarını kutladı.

    Restoran çıkışı parktaki ağacın altına oturan çift, uyuyakaldı. Hırsızlar, çiftin 1800 euro ve 650 TL’si ile 3 cep telefonuyla birlikte Fatma Polat’ın çantasını çaldı. Sabah uyandıklarında soyulduklarını fark eden Zülküflü ve Polat, polis merkezine gitti, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulundu.

    Sabah uyandıklarında çantasının olmadığını ve Zülküflü’nün cüzdanının yerde olduğunu fark ettiğini belirten Fatma Polat şöyle konuştu:

    "Parktaki ağacın altına oturup dinlenirken, eşim başını dizime koydu. O sırada uyuyakaldı. Gece geç saatlerdi. O sırada bir erkek iki üç defa önümüzden geçti. ‘Ne arıyorsunuz?’ diye sordum, ‘eşimi’ ya da ‘arkadaşımı arıyorum’ gibi bir şey söyledi. Ben de yorgunluktan uyuyakaldım. O arada her şeyimizi çalmışlar. Saat 03.00'ten sabah 07.00'ye kadar uyuyakalmamız mümkün değil. Eşimin uykusu çok hafif, ben de öyleyim. Sabah bir uyandık ki, eşimin çantasında 1800 euro, iki tane cep telefonu ve benim çantam yok. Çantamın içinde 650 TL para, birkaç gün önce aldığımız cep telefonu ve kimlik kartlarım vardı. 4-5 saat nasıl uyuyakaldık, buna hala inanamıyoruz. İki defa önümüzden geçen beyefendiden şüpheleniyoruz. Zaten kamera kayıtları için biz yetkili yerlere başvurduk. Bu konuyla şu an hem karakol hem savcılık ilgileniyor. O para bizim düğün paramızdı. Lütfen, insanlık namına böyle bir şey yapılmaz. Eşim o parayı düğün parası olarak getirmişti, o parayla düğün yapacaktık."

    Zülküflü ise, “Ağacın altında otururken yorgunluktan uyuyakalmışız. Paramızı, telefonlarımızı çalmışlar. Suç duyurusunda bulunduk. O bizim nikah paramızdı. Alan kişi geri getirsin” ifadesini kullandı.

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