Rektöre 379 bin 500 TL'ye lüks makam aracı kiralandı: 'Yine de en ucuzunu kiraladık'

Samsun Üniversitesi, Rektörlük makam hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 araç kiraladı. 22 Nisan’da imzalanan sözleşmeye göre makam aracı, 31 Aralık 2022’ye kadar kiralandı. Aracın devlete faturası da 379 bin 500 lira oldu.

Sözleşmeye göre araçta, sürücü ve yolcu olmak üzere en az 8 hava yastığı, uzaktan kumandalı merkezi kilit, makaralı tip emniyet kemeri, asgari 2017 model, binek E segmendi, motor hacmi en az 1950 CC, binek, sedan tipi, 5 kapı, 4+1 kişi kapasiteli, en fazla 100 bin km.de olması, en az 230 hp, ön ve arka koltukların ısıtmalı olması gibi özellikler istendi. Samsun Üniversitesi Rektörü Mahmut Aydın için 33 aylığına 2020 model lüks makam aracı kiralandı, faturası 379 bin 500 lira tuttu.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, “Eski aracım bizi yolda bırakıyordu. Yine de en ucuzunu kiraladık” diyen Rektör Aydın SÖZCÜ'ye şunları anlattı:

“Rektör olduğum 2018'de Milli Emlak araç tahsis etmişti. Durmadan bozuluyordu. Bizi yolda bırakıyordu. Maliye Bakanlığı'ndan yeni araç talep ettik. Bize kiralama izni gönderdi. En ucuzu yine bu. Bizimkinin aylığı 11 bin lira. Keşke satın alma izni verselerdi de kendimizin olurdu. Mümkün olduğunca en ekonomik olanını seçmeye gayret ettik. Biz bu yeni aracı kullandığımızda bir kaza geçirdik. Bu aracın kaza anında kendi kendine durma özelliği var. Eski araç olsaydı ne olurdu, bilemem.”