Yönetmen Bedran Güzel, Pınar Gültekin cinayetinde ifade verdi: Ölmeden bir gün önce tanıştık, tost yemeye gittik

Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin soruşturmasında, yönetmen Bedran Güzel'in de ifadesinin alındığı ortaya çıktı. Gültekin ile Avcı'nın mekanında tanıştıklarını belirten Güzel, ilerleyen saatlerde Pınar ile sohbet ettiklerini, mekandan sonra da Akçapınar'a gidip tost yediklerini, Gültekin'i oteline bıraktığını ifade etti.

Geçtiğimiz aylarda Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü yönetmen Bedran Güzel'in Pınar Gültekin davasıyla ilgili ifade verdiği ortaya çıktı. Bedran Güzel, Yol Arkadaşım, Bayi Toplantısı, Küçük Esnaf gibi filmlerin yönetmenliğini yapmıştı. Pınar'ın ortadan kaybolmadan önceki son akşamında (Çarşamba akşamı) Cüce Bar isimli mekanda oturduklarını ifade eden yönetmen ertesi gün kendisini aradığını fakat ulaşamadığını belirtti.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Bedran Güzel'in ifadesi Pınar'ın kaybolmasından iki gün sonra 18 Temmuz'da alınmış. Pınar ile onu öldüren Cemal Metin Avcı'nın 'Cüce' adlı barında tanıştıklarını anlatan Güzel, ifadesinde şunları söyledi:

"Ben İstanbul'da yaşıyorum. Son bir buçuk aydır da Akyaka'ya gelip gidiyorum. Pınar'ı 3 veya 4 haftadır tanıyorum. Cüce Bar'da tanıştık. Cüce Bar'da arkadaşlarla oturuyorduk (Kaybolmadan önceki çarşamba akşamı).

23.50 civarı Pınar da yanımıza geldi. Birlikte oturduk. Sonra benim arabamla Akçapınar'a gittik. Orada tost yedik ve geri döndük. Pınar'ı otelinin önünde bıraktım. Evinin o civarda olduğunu biliyordum. Ben de kendi kaldığım otele gittim. Pınar sonrasında perşembe günü 10.27 sıralarında bana 'Akyaka'nın yeni kayıtcısı, günaydınlar efendim!' diye mesaj atmış.

'Mesajım ona ulaşmadı'

Ben de aynı gün 12.15'te 'Günaydın' diye cevap yazdım. Pınar'ı 17.45 sıralarında aradım ancak telefonuna ulaşamadım. Sonra Whatsapp'tan 'Aradım, telefon kapalı' diye mesaj attım. Ancak mesajım ona ulaşmadı. O saatten sonra da onunla konuşmadım ve görüşmedim. Bugün itibarıyla olan bitenden haberim oldu. Bildiklerim bu kadar."