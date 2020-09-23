Ankara'da sağlık çalışanlarına saldıran 5 kişi gözaltında

Ankara'da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimine ilişkin soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, hastanenin yoğun bakım kapısını zorlayan kişilerin kimlikleri tespit edildi.

Soruşturmada 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 5'i bugün gözaltına alındı. Emniyette işlemleri süren zanlıların adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sağlık çalışanlarına yönelik eylemleri içeren görüntüleri ihbar kabul ederek şüpheliler hakkında, 'kamu malına zarar verme', 'görevini yaptırmamak için direnme', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Saldırıya uğrayan sağlık çalışanlarını ziyaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sağlık camiası olarak üzgün ve konunun takibinde kararlıyız" demişti.