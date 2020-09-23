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    İçişleri Bakanı Soylu'dan kira tepkisi: Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil

    © AA / Halil Sağırkaya
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009231042900039-icisleri-bakani-soyludan-kira-tepkisi-bazi-yerler-var-kiralik-ev-bulabilmek-mumkun-degil/

    Lojmanların önemine değinen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bazı bölgelere ilişkin kiralık ev eleştirisinde bulundu. Soylu, "Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de bir polisimiz Bodrum'da kiralık ev bulsun bakalım" diyerek tepkisini dile getirdi.

    İçişleri Bakanı Soylu, Kızılcahamam'da bir otelde düzenlenen 'İnşaat Emlak Birimleri Eğitim ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. 

    Soylu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2000'li yılların başından itibaren pek çok konuda büyük bir dönüşüm ve değişim ortaya koyduğunu belirterek, "Bu ülke 20. yüzyılın sonuna kadar geleceğin değil sadece günün ve ayakta kalabilmenin mücadelesini veriyordu. Kısa vadeli hesapların ülkesiydik. Ama bugün 2023, 2053, 2071 diyebilen ve bu hedeflere yönelik adım atabilen bir ülkeyiz. Zihnimizden geçen, haritasını bile çizmekten imtina ettiğimiz, konuşmaktan, 'acaba ne olur' diye endişelendiğimiz meseleleri bugün hakkımız olarak ve insanlığın hakkı olarak bütün dünyanın önünde dile getirebilen bir ülke ve millet olduk" diye konuştu.

    'Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatına uygun bir şekilde mekan konusunda değişiklik adımı attık'

    Büyük binalara yönelik bir itirazının olduğunu ifade eden Soylu, daha butik, tasarruflu ve kullanılabilir tasarımları oluşturabilecek anlayışlar konusunda çetin mücadele ortaya koyduklarını söyledi ve ekledi:

    "15 Temmuz'dan sonra Türkiye'nin yeni güvenlik konseptine, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatına uygun bir şekilde mekan konusunda değişiklik adımı attık. Örneğin jandarmanın üs bölgelerinde çok büyük yapıları vardı. Orada hemen küçülmelere gittik. Daha etkin, daha kabiliyetli, bir çok yere daha hakim ve güvenli. Gerek 6-7 Ekim olayları, gerekse çukur-barikat olayları sonrasında özellikle Doğu ve Güneydoğu'da çevik kuvvet bölgeleri oluşturulacaktı. Buna ait binalar yapılacaktı. Geldiğimizde bir kararla beraber artık buna ihtiyaç olmayacağını, yeni güvenlik konseptinin bunun için bir anlam taşımayacağına hep beraber karar verdik. Daha küçük, daha kompakt, daha hareketli bir yapı ortaya koyduk. Yine bunun yanı sıra kaymakamlık binalarımızda, 112 Acil Çağrı Merkezi binalarımızda, karakollarda metrekarelerinde yüzde 30'luk kısıtlama yaptık. Aynı zamanda mimarilerini de mümkün olduğu ölçüde yöresel mimariyle ve kendi kurumsal mimarimizle bütünleştirmeye çalıştık."

    'Hadi gitsin de bir polisimiz Bodrum'da kiralık ev bulsun'

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bir protokol imzaladıklarını, bu protokol çerçevesinde binalar inşa ettiklerini anlatan Soylu, şöyle konuştu:

    "Ekonomik alanında da iyi bir alışveriş gerçekleştirdik. Hem jandarma hem emniyet hem de sahil güvenlik açısından. Karşılıklı iyi sonuçlar elde ettik ama yetmez. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da lojman konusunda çok daha fazla adım atmamız lazım. Hem emniyet hem jandarmada. Buna ihtiyacımız var. Küçük de olsa, oraya giden 4-5 yıl görev yapacak arkadaşlarımıza hem güvenli hem emin hem de aileleriyle beraber olabileceği. Bizim bakanlığımız rotasyon bakanlığıdır. Yani çakılı kadro bakanlığı değil bizim bakanlığımız. Ben 4 yıldır İçişleri Bakanlığı yapıyorum. Boyuna arkadaşları Türkiye'yi turlattırıyoruz. Bütün bunları ortaya koyacak bir değerlendirmeyi bir disiplinle sağlamaya çalışıyoruz. Bazı yerler var, kiralık ev bulabilmek mümkün değil. Hadi gitsin de bir polisimiz Bodrum'da kiralık ev bulsun bakalım."

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Mimari, 112 Acil Çağrı Merkezi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Çevik Kuvvet, Bodrum, Türkiye, Polis, kiralık ev, Kira, lojman, polis lojmanı, Süleyman Soylu, İçişleri Bakanlığı
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