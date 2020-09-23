Müge Anlı'dan 'Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını işlemeyi bıraktı' iddiasına yanıt: Namussuzluk olur

Müge Anlı, Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un ölümleriyle ilgili dosyaları işlemeyi bıraktığı iddiasına tepki gösterdi. Seyircilere seslenen Anlı, "Siz benim arkamda duruyorken bu konunun peşini bırakmam namussuzluk olur" dedi. Anlı, şüphelerin odağındaki Uygun ailesiyle ilgili de "Bunların arkasında kimse yok. Ben inanmıyorum" ifadesini kullandı.

ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı, Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un ölümlerine dair dosyaları işlemeyi 'bir süreliğine' bıraktığına yönelik iddialara tepki gösterdi.

"Siz benim arkamda duruyorken benim bu konunun peşini bırakmam namussuzluk olur" diyen Anlı, şunları kaydetti:

“Dosyaya girilmesi için birinin gelip 'Sizi arayan kim?' demesi lazım. Benim böyle bir yetkim yok ki. Ben buraya gelenleri geçireyim, daktiloya da tanık diye vereyim. Dün gördüm, çok üzüldüm ‘Müge Anlı korktu mu, çekindi mi?’ diyorlar. Arkadaşlar bakın her zaman söylüyorum; yapabileceğim ne kaldı? Benim yapabileceğim daha ne kaldı? Söyleyin yapayım. Bu kadar daha şahit bulamam ki.

demesi lazım. Benim böyle bir yetkim yok ki. Ben buraya gelenleri geçireyim, daktiloya da tanık diye vereyim. Dün gördüm, çok üzüldüm diyorlar. Arkadaşlar bakın her zaman söylüyorum; yapabileceğim ne kaldı? Benim yapabileceğim daha ne kaldı? Söyleyin yapayım. Bu kadar daha şahit bulamam ki. Herkes konuştu zaten. Kamuoyunda bununla ilgili poliste ve savcıda bir kanaat oluştu bence. Gecenin 12’sinden sonrası yok, biz yayınladık. Ben adalete güveniyorum . Güvenmek zorundayım başka güvenebileceğim bir mecra yok. Ama kendimi de anlatmak istiyorum. Daha ne yapılsın? Savcı ne karar verir onun kararını ne ben değerlendirebilirim ne siz değerlendirebilirsiniz.

. Güvenmek zorundayım başka güvenebileceğim bir mecra yok. Ama kendimi de anlatmak istiyorum. Daha ne yapılsın? Savcı ne karar verir onun kararını ne ben değerlendirebilirim ne siz değerlendirebilirsiniz. Birçok konuyu işliyoruz, yeni bir gelişme oluyor tekrar davet ediyoruz konuklarımızı, devam ediyoruz. Bıraktık sanmayın, bir şey oluyor o arada. Herkes benzer şeyler anlattı. Bunu savcı nasıl değerlendirir, o kendi kanaati. Daha başka bir şey yok. Bana ulaşan şeyler bunlar. Daha yapacak bir şey yok.

Gülay Hanım'ın ailesine sesleniyorum. Siz de bu işin peşini bırakmayın. İster burada, ister savcılıkta. Gerçekten çok kolay. Birini öldür as, ‘İntihar etti’ de. Ya da onu oraya sürükle… Bu intiharların da altında bir neden var.

'Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır'

Siz benim arkamda olduğunuz müddetçe ben bu ve bunun gibi olayların arkasındayım. Doğrunun peşinde koşanlar çoğunlukta olduğu müddetçe biz zaten yapıyoruz. Aleyna olayının diğerlerinden bir farkı yoktu. Ben Allah kabul ederse Müslümanım. Bizim dinimizde de bu vardır. Haksızlıklar karşısında susamayız. Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır."

'Bunların arkasında kimse yok'

Anlı, Aleyna Çakır’ın babası Mehmet Esen'in "Bunların arkasında kimler var? (Ümitcan Uygun ve ailesinden bahsediyor) 'Adamım var' diyorlar Müge Hanım. Kendileri söyledi. Silahlarla fotoğraf çekiniyor hala" sözlerine de yanıt verdi. "Ben inanmıyorum" diyen Anlı, şöyle devam etti: