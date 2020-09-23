Dilenciden zabıtaya ‘Koronayım, tükürürüm' tehdit

Koronavirüsü işine geldiği gibi kullanan fırsatçılara dilenciler de eklendi. İstanbul’daki bazı dilenciler kendilerine müdahale eden zabıtaları, "Koronayım, yaklaşmayın, tükürürüm" diye tehdit ediyor.

Türkiye’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış devam etmesine rağmen salgını fırsata çevirmeye çalışanlar var.

Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre, İstanbul’da dilenciler, kendilerine müdahale eden zabıta memurlarını “Koronayım, yüzüne tükürürüm” diye tehdit ediyor.

‘Pandemi döneminde bin 554 dilenci hakkında işlem yapıldı’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Zabıta Daire Başkanlığı’ndan elde edilen verilere göre pandemi döneminde yapılan denetimlerde bin 554 dilenci hakkında işlem yapıldı.

Mega kentte dilenciyle mücadele konusunda topyekun çalışma başlattıklarını belirten İBB Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy, bazı dilencilerin zabıta memurlarını “Koronayım, yaklaşmayın, tükürürüm” tarzında söylemlerle müdahale etmesini engellemeye çalıştığını söyledi.

‘Dilencilikle mücadelede yeni bir dönem başladı’

“Gün içerisinde üç ekip sadece dilenciye bakıyordu. Biz bu sistemden vazgeçtik. Merkez amirliğimizde 500 kişi varsa onlar da dilenciye bakacak. Olaya müdahale edip sonrasında ilgili birime teslim edecek. Yani zabıtanın tek vücut çalışması lazım. Bir zabıta memuru trafik birimindeyse seyyara da dilenciye de bakacak. Çünkü dışarıdaki vatandaş onun hangi birimde çalıştığını bilmez. Avrupa’da iki, Anadolu’da üç olmak üzere beş dilenci ekibimiz var. Beş ekibin bütün İstanbul’a yetişmesi mümkün değil. Onun dışında 63 tane seyyar ile mücadele ekibimiz var.”

İBB Zabıta Daire Başkanlığı’nın bütün birimleri ile başta dilenci sorunu olmak üzere bütün konularda mücadele başlattıklarını kaydeden Ulusoy, bundan sonra bütün birimlerin dilenciye müdahale edeceğini söyledi. İstanbul’da dilencilikle mücadele kapsamında yeni bir dönemin başladığının altını çizen Ulusoy, şunları anlattı: