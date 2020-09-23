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    Mahkeme Marmaray konusunda İBB'yi haklı buldu: Aktarmalı ulaşıma devam

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009231042900619-mahkeme-marmaray-konusunda-ibbyi-hakli-buldu-aktarmali-ulasima-devam/

    İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, UKOME kararıyla aktarma alır hale gelerek fiyatı ucuzlayan Marmaray’da, uygulamanın devam etmesi yönünde karar verdi. Mahkeme, bu konuda yerel mahkemenin aldığı yürütmeyi durdurma kararını bozdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ayrıca taksicilik ve turizm taşımacılığını da birbirinden ayırdı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), 6 Şubat 2020 tarihinde aldığı kararla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün işlettiği Marmaray’ın İstanbulkart aktarma sistemine dahil edilmesine karar verdi.

    Böylece aktarma alır hale gelen Marmaray’a, bir toplu ulaşım aracının ardından binen tam biletli yolcu 7.75 lira yerine 3.50 lira, öğrenciler ise 3.50 lira yerine 1.70 lira ödemeye başladı.

    Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, kararı mahkemeye taşımış, İstanbul 2. İdare Mahkemesi, 9 Temmuz 2020 tarihinde uygulamayla ilgili yürütmenin durdurulmasına karar vermişti. Konu, İBB tarafından ağustos ayındaki UKOME gündemine taşınmış, ancak UKOME üyeleri konuyu görüşülmek üzere alt komisyona havale etmişti. İBB Hukuk Müşavirliği de yürütmeyi durdurma kararını Bölge İdare Mahkemesi’ne taşımıştı.

    Gazete Duvar'ın aktardığına göre dün kararını açıklayan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, İBB’yi haklı buldu ve daha önce alınan yürütmeyi durdurma kararını bozdu. Mahkeme, Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün savunmasında yer verdiği, toplantıya ilçe belediyelerinin davet edilmemesi; Marmaray’ın işletilmesinde geriye dönük telafisi olmayan mağduriyet oluşacağı; İBB Ulaşım Daire Başkanı’nın vekalet ettiği müdürlük yerine de oy kullanmasının hukuka aykırı olduğu iddialarını uygun bulmadı.

    Alınan son kararla, Marmaray’ın aktarma almaya devam etmesi uygun bulunmuş oldu. Böylece, bir toplu ulaşım aracının ardından Marmaray’a binen tam biletli  yolcu 7.75 lira yerine 3.50 lira, öğrenciler ise 3.50 lira yerine 1.70 lira ödemeye devam edecek.

    İBB'den iki yeni karar

    Öte yandan İBB ulaşıma ilişkin iki yeni karar aldı. İstanbul’da ulaşıma, yeni ve korsandan arındırılmış bir model getirmek istediklerini belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla, taksicilik ve turizm taşımacılığı tamamen birbirinden ayrıldı. Böylece önceki İBB yönetiminde, engelleyici bir mevzuat değişikliği olmamasına rağmen, 'Turizm Taşımacılığı Belgesi' alamayan 9+1 araç sahiplerinin önü açıldı.

    Öte yandan yine önceki yönetimin, seçimlerden 12 gün önce aldığı İstanbul’da servislere sınırlama getiren karar da masaya yatırıldı. Karardan dolayı mağdur olduğunu belirten esnafa başvuru hakkı tanındı. Başvurular sonucunda, sektöre yaklaşık bin yeni araç girecek. Daha önce sektörde bulunduğu halde, hak kaybına uğrayanların da mağduriyetinin giderileceği duyuruldu. Kararın, uygulamaya geçebilmesi için UKOME’nin onayı gerekiyor.

    Etiketler:
    Akbil, Bilet, Dava, Ulaşım, UKOME, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), aktarma, Marmaray
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