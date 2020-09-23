Best Model birincisi Onur Seyit Yaran'a silahlı saldırı

Best Model birincisi ve dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran, arkadaşı tarafından silahla vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Yaran'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Dizi oyuncusu ve 2016 Best Model Türkiye ve Best Model Of The World yarışmasının birincisi Onur Seyit Yaran, İstanbul Şişli'de arkadaşı tarafından silahla vuruldu.

Saldırı Nişantaşı, Ihlamur Yolu sokakta dün saat 18.45 sıralarında meydana geldi. Yaran ve 2 arkadaşı arasında sokakta yürüdükleri sırada tartışma çıktı.

Hayati tehlikesi yok

Tartışmanın ardından 3’lü arasında çıkan kavgada arkadaşı Yaran’a doğru tek el ateş etti. Silahtan çıkan kurşun Yaran'ın omuzuna isabet etti. Saldırgan olay yerinden kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan. Yaran'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.