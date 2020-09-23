Araçta ölü bulunan ABD'li gazeteci Vltchek'in eşi ifade verdi

Karaköy'de araç içinde ölü bulunan ABD'li gazeteci Andre Vltchek'in eşi ile araçta bulunan iki şoförün tanık olarak beyanları alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ABD ve Çekya vatandaşı gazeteci Andre Vltchek'in Karaköy'deki bir otelin önüne park edilen araçta ölü bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Başsavcılığın talimatı üzerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen aracın iki şoförü ile ölen gazetecinin eşi Rossie Indra Vltchek'in tanık olarak beyanları alındı. Rossie Indra Vltchek'in ifadesinde, eşinin şeker hastalığı olduğunu ve bu hastalıkla ilgili ilaçlar kullandığını söylediği öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak ön otopsi raporunun beklendiği soruşturmada, şu aşamada herhangi bir gözaltı veya yakalama kararı verilmediği belirtildi.