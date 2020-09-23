Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel hakkında 10 yıla kadar hapis istemi

Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile astsubay Erdal Baran hakkında, 'Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.