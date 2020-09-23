Sağlık çalışanlarına saldırı girişiminde 2 kişinin tutuklanması istendi

Savcı Ankara'da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki şiddet olayına ilişkin soruşturmada, 5 şüpheliden 2'sinin tutuklamasını talep etti. Olayla ilgili 4 kişinin arandığı bildirildi.

Ankara'da Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarına yönelik saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alınmıştı. Savcı tarafından gözaltına alınanlardan 2 kişinin tutuklanması talep edildi.

Keçiören'de çıkan silahlı bir kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Hayatını kaybeden hastanın yakınları ölüm haberini almalarının ardından hastane acilindeki sağlık çalışanlarına saldırmıştı.

Sağlık çalışanlarının acil kapısının arkasına sedye koyarak saldırıdan korunmaya çalışmasına yönelik görüntüler tepkilere neden olmuştu.