Tuzla'da maskesiz vatandaştan polise: Sen zor kullan, o zaman görüşürüz

İstanbul'un Tuzla ilçesinde polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske denetimi yaptı. Bu sırada maske takmadığı görülen bir vatandaşı uyararak kimlik isteyen ve "Masken olmadığı için idari yaptırım uygulayacağız" diyen polis, bu kişiden "Vermem. Motor üstündeyim. Tekim. Sosyal mesafem var" karşılığını aldı.

Bunun üzerine polis, kimliğini ısrarla göstermeyen vatandaşı "Bakın sizden kimlik istiyoruz. 'Vermem' diyorsanız zor kullanacağız size" diyerek uyardı. "Sen zor kullan, o zaman görüşürüz" tepkisi üzerine ise vatandaşı motorundan indirdi. Söz konusu vatandaş ise telefonundan bir arama yaparak "Bana teşkilatın numarasını gönderin" dedi. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) aktardığına göre bu kişiye 900 TL idari para cezası uygulandı.

Bir başka vatandaş ise sigara içtiği için maskesini çenesinde taşıdığını ileri sürerek, “Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Maske ile sigarayı nasıl içeceğim? Bu benim sağlığımın sıkıntısı sizi ilgilendirmez” dedi.

Tuzla'da maskesiz vatandaştan polise: Sen zor kullan, o zaman görüşürüzhttps://t.co/CRYe3vqpp6 pic.twitter.com/O9v17CUCfq — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 23, 2020

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