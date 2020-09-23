Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile video konferans yöntemiyle görüştü. Görüşmede, Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel meseleler ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-AB ilişkileri ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Doğu Akdeniz meselesinin temelinde Yunanistan ve Rum kesiminin maksimalist iddiaları ile Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin haklarının yok sayılmak istendiğine işaret etti.

Sorunların çözümü için başından beri diyalogdan yana olan Türkiye'nin Yunanistan ile istikşafi görüşmelere hazır olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasiye tanınan fırsatın, Yunanistan tarafından daha önce olduğu gibi yine heba edilmemesi temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB arasında 18 Mart Mutabakatı'nın yenilenmesi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisinin sağlanması yönünde atılacak adımların, ilişkilerin ilerletilmesine sağlam bir zemin sunacağını ifade etti.

Göçmenler konusunda adil yük ve sorumluluk paylaşımı çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin, Yunanistan ile Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansının (Frontex) geri itme uygulamalarıyla yaptığı ihlallerin üzerine gitmesi gerektiğini belirtti.