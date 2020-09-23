Maske takmadığı için tartıştığı yolcuyu bıçaklayan otobüs şoförü tutuklandı

Çayan mahkemede yaptığı savunmada, "Yolcu üzerime doğru yürüyünce korktum. Olası bir ihtimale karşı yanımda bulundurduğum bıçakla kendimi savunmak istedim" dedi.

Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Kardeşi ile birlikte durakta otobüs bekleyen Savaş B., Demirtaş-Heykel arasında sefer yapan 17-D numaralı halk otobüsüne maskesiz binmek istedi.

Otobüs şoförü İzzet Çayan, Savaş B.'yi maskesini takması için uyardı. Savaş B., şoförün uyarısına sinirlendi. İkili arasında başlayan maske tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Çayan yanındaki bıçakla, Savaş B.'yi kol ve sırtından bıçakladı. Yaralanan Savaş B., otobüsten inip durakta kanlar içinde yere yığıldı.

Savaş B., sevk edilen sağlık ekiplerince olay yerine yapılan ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Çayan ise polis tarafından gözaltına alındı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, İzzet Çayan'ın görevinden uzaklaştırıldığı ve hakkında idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.