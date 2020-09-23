Bolu Valisi Ümit: Karantinaya uymayıp koronavirüs bulaştıranlar tazminat davalarıyla karşılaşabilir

Karantina kurallarına uymayarak başkalarına koronavirüs bulaştıran kişilerin tazminat davalarıyla karşılaşabileceğini belirten Vali Ümit, "İzolasyona tabi bir şahıs eğer karantina tedbirine uymaksızın olmaması gereken yerlerde olursa ve birileri ondan olumsuz etkilenir, virüs kaparsa o şahısla ilgili olarak tazminat davası açılması mümkün. Hukuki olarak hak aranması mümkün. Olayın o tarafı da göz ardı edilmemesi lazım" dedi.

Denetlemeler sırasında basına konuşan Ümit, il genelinde bugüne kadar 2 bin 500 kişiye 2.2 milyon lira maske cezası kestiklerini açıkladı.