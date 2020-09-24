Koronavirüs'e karşı ekim önlemleri: Kuralları çiğneyenlere 1 yıla kadar hapis cezası yolda

Bakanlar Kurulu başta olmak üzere, Ankara’nın en önemli gündem maddelerinden biri pandemi. Edinilen bilgiye göre, hükümette yapılan toplantılarda, pandeminin sonbahar aylarında geleceği nokta ve kışın nasıl bir tablo beklendiğine dair değerlendirmeler yapıldı.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, şimdiye kalan alınan kararlara bazı bölgesel ilaveler yapılmasına karar verilmesine karşın, sokağa çıkma yasağı gibi uygulamalar henüz düşünülmüyor.

Kurallara uyulmasının denetlenmesiyle ilgili yöntemler devreye sokulacak. Denetlemede ciddi sonuçlar alınması durumunda, pandemiyi geçen yılın nisan-mayıs seviyesinde tutmanın mümkün olabileceği ifade ediliyor. Cezasını ödemeyenin 'kamu hizmeti alamaması' gibi bir dizi uygulamanın sonuçları olması bekleniyor.

İstanbul ve Marmara bölgesinde ise yükselme eğiliminin devam ettiği, ancak Ankara gibi hızlı çıkış göstermediği ifade edildi.