Kayıt
08:52 24 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Hüsnü Can Çökmez

    Ukrayna'da iki Türk kız öğrenciyi öldüren Hüsnü Can Çökmez'in cezası belli oldu

    © Fotoğraf : DHA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103695/31/1036953107_0:9:1200:684_1200x675_80_0_0_fa2a87269032302d0819864b7af582a2.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009241042904390-ukraynada-iki-turk-kiz-ogrenciyi-olduren-husnu-can-cokmezin-cezasi-belli-oldu/

    Ukrayna'da Tıp Fakültesi'nde okuyan eski kız arkadaşı Buket Yıldız ve Yıldız'ın ev arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi'ni bıçakla öldüren ve eşyalarını çalan Hüsnü Can Çökmez, iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    Son sözü sorulan sanık Hüsnü Can Çökmez, "Canavarca hisle öldürmekten bahsediyorlar. Canavarca his ormanda hayvan avlamak gibi bir şeydir. Ben canavarca hisle öldürmedim. Tasarlayarak yapmadım, anlık bir olaydı. Katılanlar pişman olmadığımı söylemekteler. Ancak ben illaki pişmanlığımı göstermek zorunda değilim. Ben pişmanlığımı içimde yaşıyorum. Benim öldürdüğüm kişilerin ölümünü izlediğim söylenmektedir. Katılanlar bunu nasıl söylüyor, kendileri orada mıymış" dedi.

    Çökmez'i toplam 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, "Sanığın suçu işleme şekli, kişilik özellikleri ve sosyal ilişkileri itibariyle suç işlemeye meyilli" olmasını gerekçe göstererek cezaların hiçbirinde indirime gitmedi. 

    İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Hüsnü Can Çökmez, maktuller Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin ailesi ile tarafların avukatları katıldı.

    Esas hakkındaki savunmasını yapan Hüsnü Can Çökmez'in Avukatı Kasım Erol, müvekkilinin üzerine atılı suçlardan beraatına, ceza verilmesi durumunda da lehine hükümlerin uygulanmasını istedi.

    'Söyleyeceğim bir şey yok'

    Esas hakkındaki savunması sorulan sanık Çökmez, "Söyleyeceğim herhangi bir şey yok" dedi. 

    Aileler cezalandırılmasını istedi

    Maktul Buket Yıldız'ın annesi Cenan Yıldız, sanığın kızını öldürdükten sonra orada Zeynep Hüsünbeyi'nin gelmesini beklediğini, Zeynep'in gelmesi ile onu da öldürdüğünü belirterek, "Meydana gelen olay nedeniyle bütün ailece perişan olmuş durumdayız. Cezalandırılsın" dedi. Buket Yıldız'ın babası Hikmet Levent Yıldız da sanığın hiçbir indirimden yararlandırılmadan cezalandırılmasını istedi. 

    Zeynep Hüsünbeyi'nin babası Yurdal Hüsünbeyi, "Sanık hem bizi hem de Buket'in ailesini mahvetmiştir. Hiçbir indirimden yararlanmamasını talep ediyorum" dedi.

    'Ben illa ki pişmanlığımı göstermek zorunda değilim'

    Son sözü sorulan sanık Hüsnü Can Çökmez, "Canavarca hisle öldürmekten bahsediyorlar. Canavarca his ormanda hayvan avlamak gibi bir şeydir. Ben canavarca hisle öldürmedim. Tasarlayarak yapmadım, anlık bir olaydı. Katılanlar pişman olmadığımı söylemekteler. Ancak ben illaki pişmanlığımı göstermek zorunda değilim. Ben pişmanlığımı içimde yaşıyorum. Benim öldürdüğüm kişilerin ölümünü izlediğim söylenmektedir. Katılanlar bunu nasıl söylüyor, kendileri orada mıymış" dedi. 

    İki kez ağırlaştırılmış müebbet

    Kararını açıklayan mahkeme Çökmez'i, Buket Yıldız'ı 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Çökmez ayrıca Zeynep Hüsünbeyi'ni 'Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak ve yakalanmamak amacıyla kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

    Hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal

    Mahkeme, cinayetlerden sonra maktullere ait telefon ve tablet bilgisayarı çalan Çökmez'i, 'Bina içinde hırsızlık' suçundan üst sınıra yaklaşarak 8 yıl, 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan da yine üst sınıra yaklaşarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

    Cezalarda indirim yapılmadı

    Çökmez'i toplam 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, "Sanığın suçu işleme şekli, kişilik özellikleri ve sosyal ilişkileri itibariyle suç işlemeye meyilli" olmasını gerekçe göstererek cezaların hiçbirinde indirime gitmedi. 

    İddianameden öne çıkanlar

    Ukrayna'da 31 Aralık 2018 tarihinde tıp fakültesi öğrencisi olan eski sevgilisi Buket Yıldız ve ev arkadaşı Zeynep Hüsünbey'i öldüren Hüsnü Can Çökmez, olaya hırsızlık süsü vermek için maktullere ait telefon ve tablet bilgisayarlarla evden çalarak İstanbul'a kaçtı.     

    Maktüllere ait eşyaları satan Çökmez, Pendik'te mezarlıkta yakalandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Çökmez'in, eski kız arkadaşı olan Buket Yıldız ile tekrar bir araya gelmek için yaptığı teklifin reddedilmesi üzerine bıçakla olayı gerçekleştirdiği belirtildi. 

    Çökmez'in olay esnasında Yıldız'ın eve gelen arkadaşı Zeynep Hüsünbey'in de şüpheli tarafından öldürüldüğü belirtilen iddianamede, sanığın, 'Canavarca hisle birden çok kişiyi öldürmek', 'Bina dahilinde hırsızlık', 'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

    Etiketler:
    Ceza, Savunma, Duruşma, Mahkeme, açıklama, Cinayet, Ukrayna, Zeynep Hüsünbeyi, Buket Yıldız, Hüsnü Can Çökmez
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmanın Doğa kategorisinde birincilik kazanan Joseph Cheires'in Gray Whale Plays Pushing Tourists isimli fotoğrafı
    2020 yılının en iyi drone fotoğrafları
    Karikatür
    Salgınla mücadeledeki başarısızlık Netanyahu’nun puanını aşağı çekiyor
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan Cumhuriyeti arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet