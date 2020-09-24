Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı

'Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Arif Özaydın, Siirt Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Nihat Şındak, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Tolga Depci, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ahmet Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Türkay Dereli ve Toros Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ömer Arıöz atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.