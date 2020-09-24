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    İpsala Sınır Kapısı

    İpsala’da rüşvet diyalogları: Taksit parası çıksın yeter

    © AA / Arşiv
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Edirne İpsala Gümrük Müdürü Mustafa Kemal Mısırlıoğlu dahil 18 kişiye yönelik yürütülen ‘rüşvet’ soruşturması tamamlandı. İddianameye göre 12 yıla kadar hapsi istenen memurlar, TIR şoförlerinden günlük toplanan rüşvet paraları 15 günde bir 500-600 euro olarak Müdür Mısırlıoğlu’na iletiliyordu. Dava dosyasında rüşvet diyalogları da yer aldı.

    Türkiye-Yunanistan arasında yolcu ve ticari araç giriş-çıkış işlemlerinin yapıldığı tek gümrük kapısı konumundaki İpsala’ya geçen Temmuz ayında operasyon yapıldı. Savcılık talimatı ile harekete geçen Edirne KOM Şube polisleri, Gümrük Müdürü Mustafa Kemal Mısırlıoğlu’nun da olduğu 18 kişiyi göz altına aldı. Savcı Selim Cüre’nin yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

    Her birim ayrı topladı

    Aralarında yabancı uyruklu 3 TIR şoförünün de olduğu 18 sanıklı davada, gümrük kapısında kurulan rüşvet organizasyonun işleyişine yer verildi. İddiaya göre Müdür Mısırlıoğlu, kapıda çeşitli birimler kurdurdu. Vardiya sistemi ile çalışan memurlar, 2’şer kişilik gruplar halinde konumlandırıldı. Her birimin günlük olarak TIR şoförlerinden para alması istendi. Toplanan paralar, tutuklu gümrük memuru Ahmet Çoban aracılığı ile Müdür Mısırlıoğlu’na iletildi. TIR başına alınan para tutarı ise 20, 50, 100 euro’luk banknotlar şeklinde oldu. Memurlar, evrak eksiği gerekçesi ile şoförlerden topladığı paraları evlerinde biriktirdi. Mısırlıoğlu’na verilmesi gereken para ayrıldıktan sonra kalan kısım aynı birimde olan memurların arasında paylaştırıldı.

    Hürriyet gazetesinin haberine göre, gümrük kapısında kurulan rüşvet çarkının nasıl işlediğini ise bazı memurlar sorguda itiraf etti. Tutuklu sanık Nedim Yalın ifadesinde şunları söyledi:

     “Mısırlıoğlu, Çoban aracılığıyla belli miktarda para toplamamız için bizi sıkıştırıyordu. Biz de TIR’lardan belli miktarda para topluyorduk. Bu paraları Ahmet Çoban’a veriyorduk. Ayrıca, Emrah Korkmaz ve Oytun Esin isimli gümrük memurları ve gümrük muhafazadaki kısım amirleri de Mısırlıoğlu’na para topluyordu. Onlar da 15 günde bir 500 euro’yu Mısırlıoğlu’na teslim ediyordu.”

    © AA /
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    Bir diğer tutuklu Gümrük Memuru Emre Güngör de ifadesinde “Mısırlıoğlu’nun 15 gün aralıklarla vardiya başı 600 euro para talebi oldu” dedi.

    Dava dosyasında yer alan rüşvet diyalogları şu şekilde:

    - Gümrük memuru Nedim Yalın: Bir ay boyunca 3 bin lira çıkmayacak mı

    - Gümrük memuru Emre Güngör: 3 bin lira dediğin 500 Euro mu ediyor

    - Nedim Yalın: Benim başka bir beklentim yok ki... 3 bine taksitim çıksın gerisi beni ilgilendirmez

    - Emre Güngör: Çıkar çıkar girişte çıkar

    - Nedim Yalın: O kadar abi benim fazla gözüm yok. Ben taksitimi ödeyeyim burada kaldığım sürece yeter

    'Mudürün parası bugün çıkar'

    - Emre Güngör: Tanıdık gelirse bozdururuz. Bozuk alırız. Müdürün hesabını kapattık.

    - Nedim Yalın: Müdürün hesabı ayın birine kadar

    - Emre Güngör: İnşallah ayın birine kadar

    - Nedim Yalın: Ben de bugün 600 euro müdürün parası çıkar diye düşünüyordum.

    - Emre Güngör: Yok be abi ne müdürü ne parası. Dün kaç para aldık

    - Nedim Yalın: 250’yer euro aldık.

    'Gürcü 50 euro verdi'

    - Emre Güngör: Gürcü 50 Euro verdi abi

    - Nedim Yalın: Ondan ne isteyeceğiz ki

    - Emre Güngör: 50’den kapatacağız... 50’den 100 den

     -Nedim Yalın: Oooo hayatta vermez. İlk defa çıkmış zaten

    - Emre Güngör: Verir verir o kadar vermezse bir şeyler yaparız.

    'Bugün kendime toplamıyorum'

    - Gümrük memuru Nedim Yalın: Abi bu sefer sen ver ben halledeyim, söz sana haftaya verme diyeceğim

    - TIR şoförü Sami Efe: İnşallah

    - Nedim Yalın: Bak söz diyorum, kurban olurum ya Sami abi... Çünkü yapamam bugün ben kendime değil adama topluyorum.

    - Sami Efe: Devamlı geçiyoruz

    - Nedim Yalın: Devamlı da bu sefer böyle olmaz Sami abi

    - Sami Efe: Bu sefer böyle olsun

    - Nedim Yalın: Hayır bu sefer böyle olmaz. Bak başka sefer kabul ederim.

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    Etiketler:
    Soruşturma, iddianame, Türkiye, Yunanistan, Şoför, TIR, TIR, Mustafa Kemal Mısırlıoğlu, İpsala Gümrük, Edirne
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