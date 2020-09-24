Sel felaketinin vurduğu Dereli'de çete operasyonu: 'Tonyalılar' tutuklandı

Giresun'un Dereli ilçesinde yıkım yapan 7 iş makinesi operatörünü darp ederek hastanelik eden 'Tonyalılar' adlı grubun üyesi 9 kişi tutuklandı. Yoğun bakımdaki 2 operatörün durumu ise ciddiyetini koruyor.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, sel felaketi yaşayan Giresun'un Dereli ilçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yıkım faaliyetleri başlattı.

Belirlenen binalar bakanlığın direktifiyle özel firmalar tarafından yıkıldı. Bu süreçte bazı iş makinesi operatörleri yıkımları engellemek isteyen bir grubun saldırısına uğradı. 7 operatör feci şekilde dövüldü, 2’si hayati tehlikeden dolayı yoğun bakıma alındı.

Giresun Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonda, bölgede ‘Tonyalılar’ olarak bilinen gruba mensup 9 kişi gözaltına alındı. Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda silah ve mermi ele geçirildi.

Soruşturma neticesinde adliyeye sevk edilen 9 zanlı 'suç örgütü kurmak, yönetmek’, 'Kasten öldürmeye teşebbüs’, 'İş ve çalışma hürriyetini ihlal’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.