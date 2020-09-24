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    ÖTV oranlarının değişmesinin ardından ikinci el oto fiyatları tekrar yükselişe geçti. Fiyatları gören bir vatandaş, 2 aydır araç baktığını belirterek, Fiyatlar yüksek, başımız döndü dedi.

    İkinci el araçlarda en çok satılanlar belli oldu

    © İHA / ABDULLAH ÇİBİR - FATİH ÇAPKIN
    Türkiye
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    İkinci el online pazarda, bu yılın ağustos ayında da en çok tercih edilen otomotiv markası Volkswagen (VW) oldu. VW'yi, Renault ve Ford takip etti.

    INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, ağustos ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 224 bin 523 adet satış gerçekleşti.

    Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 52 artış, geçen aya göre yüzde 6 düşüş gözlendi.

    Toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 85, hafif ticari araçların payı da yüzde 15 olarak belirlendi.

    Bu yılın ağustos ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 34 bin 781 adet satışla VW oldu.

    Renault 27 bin 923 adetle ikinci ve Ford da 22 bin 592 adetle üçüncü sırada yer aldı.

    Ardından 19 bin 364 adetle Fiat, 13 bin 717 adetle Opel, 12 bin 286 adetle BMW, 11 bin 876 adetle Mercedes-Benz, 11 bin 832 adetle Hyundai, 10 bin 89 adetle Peugeot ve 8 bin 253 adetle de Audi sıralandı.

    Satışlarını en fazla BMW ve Peugeot artırdı

    Söz konusu markaların temmuz satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 77'sini oluşturdu.

    Ayrıca  ağustosta ilk 10 sıralamasında önceki aya göre satışlarını en çok artıran markalar yüzde 2 ile BMW ve Peugeot olurken, Audi bu
    sene ilk defa ilk 10 sıralamasında yer aldı.

    Ağustos'ta en hızlı Ford satıldı

    Ağustos ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 30 gün oldu.

    En hızlı satılan marka 24 günle Ford, en yavaş satılan ise 37 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.

    Passat, Focus ve Clio zirveyi bırakmıyor

    Geçen ay ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.

    Satışlarda, VW'nin Passat modeli 9 bin 644 adetle ilk sırada yer aldı. Passat'ı 7 bin 704 adetle Ford Focus ve 7 bin 312 adetle Renault Clio izledi.

    Ardından 6 bin 966 adetle Renault Megane, 6 bin 598 adetle Opel Astra, 5 bin 864 adetle Renault Fluence, 5 bin 411 adetle VW Golf, 5 bin 162 adetleToyota Corolla, 5 bin 86 adetle VW Polo ve 4 bin 539 adetle de BMW 3 Serisi sıralandı.

    Ticaride en çok satanları

    Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 4 bin 110 adetle Fiat Doblo ilk sırada yer aldı.

    Bunu, 4 bin 54 adetle Ford Transit/Tourneo Courier, 4 bin 4 adetle Fiat Fiorino, 2 bin 997 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 2 bin 766 adetle VW Caddy, 2 bin 75 adetle VW Transporter, 1.488 adetle Ford Transit, 1.316 Peugeot Partner, 1.244 adetle Renault Kangoo ve 1.107 adetle Citroen Berlingo takip etti.

    Etiketler:
    Ford, Renault, Volkswagen (VW), ikinci el otomobil, ikinci el, Satış, Otomobil
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