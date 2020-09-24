Bursa'da HES kodu uygulaması ertelendi

İki gün önce kamu binaları, banka ve AVM'lere HES kodu zorunluluğu getiren Bursa Valiliği, uygulamanın ikinci bir karara kadar ertelendiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, "İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesi elzemdir. Bu çerçevede COVID-19 pandemisini kontrol altında tutabilmek için etkili bir yöntem olarak görülen HES uygulamasının 22.09.2020 tarih 125 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurul Kararında belirtilen yerlerde (HES) mobil uygulaması üzerinden sorgulama yapılarak hayata geçirilmesi kararı alınmıştı.

İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 24.09.2020 tarih ve 126 sayılı kararı ile çalışan personel kişi sayısı 50(elli) ve üzeri olan fabrika ve işyerlerinde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde 'Hayat Eve Sığar' (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanması işleminin yeterli personel istihdamının ve fiziki düzenlemelerin sağlanması için ikinci bir karara kadar ertelenmesine;

Çalışan kişi sayısı 25 ve üzeri olan mağazalar ve işletmelerde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde 'Hayat Eve Sığar' (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanması işleminin yeterli personel istihdamının ve fiziki düzenlemelerin sağlanması için ikinci bir karara kadar ertelenmesine;

AVM'lerde bulunan/bulunacak çalışan, yönetici ve müşterilerin AVM'ye girişlerinde 'Hayat Eve Sığar' (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanması işleminin yeterli personel istihdamının ve fiziki düzenlemelerin sağlanması için ikinci bir karara kadar ertelenmesine;

Tüm bankalarda çalışan, yönetici ve müşterilerin bankaya girişlerinde 'Hayat Eve Sığar' (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanması işleminin yeterli personel istihdamının ve fiziksel düzenlemelerin sağlanması için ikinci bir karara kadar ertelenmesine;

Bütün PTT merkezlerinde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde 'Hayat Eve Sığar' (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanması işleminin yeterli personel istihdamının ve fiziksel düzenlemelerin sağlanması için ikinci bir karara kadar ertelenmesine;

Tüm konaklama tesisleri ve özel ya da kamuya ait tüm misafirhanelerde çalışan, yönetici ve müşterilerin girişlerinde 'Hayat Eve Sığar' (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanması işleminin yeterli personel istihdamının ve fiziksel düzenlemelerin sağlanması için ikinci bir karara kadar ertelenmesine karar verilmiştir" denildi.