Beyin kanaması sonrası gülme ve ağlama yetisini kaybeden adam: Cem Yılmaz'ın programında ortaya çıktı

İstanbul'da özel bir üniversitede kütüphane görevlisi olarak çalışan 43 yaşındaki Engin Akkaya, 13 yıl önce geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ağlama ve gülme gibi yetilerini kaybetti. Akkaya, "Ağlamadığımı, gülmediğimi ve dünyayı çift gördüğümü fark ettim. Tam 1 yıl sonra konuk olarak katıldığım Cem Yılmaz’ın programında bu ortaya çıktı" dedi.

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Narkışla köyünde doğup büyüyen ve İstanbul’da özel bir üniversitede kütüphane görevlisi olarak çalışan bir çocuk babası Engin Akkaya, 13 yıl önce beyin kanaması geçirdi. 35 gün yoğun bakımda kalan Akkaya'nın hayatı o günden sonra değişti.

Tedavi sonrası kendine geldiğinde çift gördüğünü fark eden Akkaya, beyninde oluşan hasar nedeniyle gülme ve ağlama yetisini kaybetti. Akkaya artık çevresinde gülmeyen, ağlamayan adam olarak anılıyor.

2007 yılında şovmen Cem Yılmaz’ın programına katıldığında gülemediğini fark ettiğini belirten Akkaya, şunları kaydetti:

"Bir sabah uyandığımda ensemden başlayan bir ağrı ile kendimi hastanede buldum. 35 gün yoğun bakımda yattıktan sonra uyandığımda beyin kanaması geçirdiğimi öğrendim. Sonrasında süreç kolay olmadı. 1 yıl üniversiteden uzak kaldım. 1 yıl sonra ağlamadığımı, gülmediğimi ve dünyayı çift gördüğümü fark ettim . Tam 1 yıl sonra konuk olarak katıldığım Cem Yılmaz ’ın programında bu ortaya çıktı. Çevremde de gülmeyen, ağlamayan adam olarak anılmaya başladım. Sonra bu duruma alıştım. Kahkaha ve gözyaşı olmadan da suni hareketlerle duygularımı yansıtmaya çalışıyorum.

. Tam 1 yıl sonra konuk olarak katıldığım ’ın programında bu ortaya çıktı. Çevremde de gülmeyen, ağlamayan adam olarak anılmaya başladım. Sonra bu duruma alıştım. Kahkaha ve gözyaşı olmadan da suni hareketlerle duygularımı yansıtmaya çalışıyorum. 30 yaşından sonra hayatım değişti. Hayata farklı bakan, ikinci bir hayat yaşıyorum. Çevrem için de başlangıçta zor oldu ama alıştılar. Beni sonradan tanıyanlar ikinci Engin'le tanışıyorlar. Her şeyin ikizini görmek çok nadir bir durum. Herkesi çift olarak görüyorum. 13 yıldır hala devam ediyor. Ana görüntü sabit duruyor. Diğer görüntüyü dikkate almıyorum. Buna da alışmaya çalışıyorum. Konuk olduğum programında durumu öğrenince Cem Yılmaz da beni güldüremedi. Hala 'Engin ağabey gülmüyor musun?' diye soruyor. Sonrasında Acun Ilıcalı ile yollarımız kesişti. Onlar da güldüremeyince, durumumu kabullendiler artık."

Akkaya'nın lise arkadaşı Fatih Gökay, "Engin 30 yaşında beyin kanaması geçirdi. Sonrasında ne gülebiliyor ne ağlayabiliyor. Sonradan tanıdığımız Engin'e zor alıştık. Bize espriler yapan, gülen Engin değil, farklı bir Engin çıktı. Öyle de seviyoruz" dedi.