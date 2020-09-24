İstanbul'da botoks sonrası ölüm iddiası: 1'i hekim 5 gözaltı

İstanbul'da 38 yaşındaki Kübra Boyraz isimli kadının botoks sonrası öldüğü iddia edildi. Gittiği güzellik merkezinden eve tanımadığı insanlar tarafından getirildiğini iddia eden baba, kızının fenalaştığını ve hastaneye kaldırıldığını söyledi. Olayla ilgili 1'i pratisyen hekim 5 kişi gözaltına alındı.

CNN Türk İstihbarat şefi Nihat Uludağ canlı yayında yaptığı açıklamada, "Daha önce CNN Türk erkibi olarak merdiven altı güzellik merkezlerinde yaralananlar, dudakları patlayanlar yüzü yananlar hatta kolundan zarar görenleri gördük ancak bu ölüme ilk defa denk geldik. Maalesef Beylikdüzü'nde 38 yaşındaki Kübra Boyraz isimli genç bir kadın botoks işleminin ardından bir güzellik merkezinde hayatını kaybetti" dedi.

CNN Türk'ün haberine göre, Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir babanın şikayeti üzerine harekete geçti. Baba şikayetinde, 'Benim kızım eve geldi ama kolunda biriyle geldi. Bilinci yarı açık, yarı kapalıydı. Ben, 'Kızıma ne oldu? diye sorduğumda kızımın yanında tanımadığım kadın 'Tansiyonu düştü, yere düştü. Biraz fenalaştı eve getirdik' dedi. Daha sonra Kübra Boyraz'ın evde daha da fenalaştığını, konuşma yeteneğini kaybettiğini açıklayan baba, bunun üzerine ambulans çağırdı. Apar topar hastaneye kaldırılan Boyraz'ın 1 gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kızının ölümü sonrası baba savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu sonrası Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. Genç kızın cep telefonu kayıtlarını inceleyen polis ekipleri ölümünden bir gün önce 17.54'te güzellik merkezine çevrilmiş, botoks işlemi yapan bir rezidans tespit etti.

Rezidansta bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kadının binaya yürüyerek girdiğini ancak çıkarken birilerine dayanarak zorla binadan çıktığını ortaya çıkardı.

'İşlem yetkisiz kişilerce yapılmış'

Uludağ, açıklamasında güzellik merkezinin yasal ve belgeli olduğunu belirterek, 'Ama şu an soruşturma kapsamında 1'i pratisyen 5 kişi gözaltına alındı. Şu an tahkikat devam ediyor. Ancak pratisyen hekimin o işlemi yapmaya yetkisi yok. Yetkisiz kişilerce bu işlem yapılmış. Yapılan araştırmalarda İstanbul'da ikamet eden bu insanların il dışına kaçtığı da tespit ediliyor. Bunun üzerine hemen teknik takip yapılıyor. Bu insanların il dışındaki adresleri belirleniyor ve oralarda tek tek gözaltına alınıyor' dedi.

Şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.