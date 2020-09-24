İçişleri Bakanlığı: Temasta bulunduğu bireyler hakkında yalan beyanda bulunan kişilere hapis veya para cezası verilecek

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak yeni bir genelde yayınlandı. Buna göre temasta bulundukları bireyler hakkında eksik, yalan beyanda bulunan kişiler 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacak.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 'Temaslıların doğru bilgilendirilmesi' konulu genelge gönderdi. Genelgede, evde izolasyona alınan koronavirüs tanılı ya da temaslısı kişilerin Sağlık Bakanlığınca belirlenen izolasyon koşullarına uymalarının sağlanması amacıyla 'Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları' oluşturulduğu hatırlatıldı.

Daha önce illere gönderilen genelgelerle, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak üzere İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde Mahalle Denetim Ekipleri oluşturulduğu, izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan kişilerin izolasyon süreçlerinin valiliklerce tahsis edilen yurt/pansiyonlarda tamamlatılmasına yönelik karar verildiği anımsatıldı.

Genelgede, gelinen aşamada koronavirüs tanısı konulan hastaların temaslılarına ilişkin olarak bazı durumlarda eksik bilgi (ekonomik kaygılarla özel sektörde çalışan temaslı kişiler hakkında doğru bilgi verilmemesi gibi) verdikleri; bazı durumlarda ise gerçekte temaslı olmayan kişilerin (temasta olunmadığı halde farklı sebeplerle kamu personelinin temaslı olarak bildirilmesi gibi) temaslı kişiler olarak bildirdikleri tespit edildiği belirtilerek, şu önlemlerin alınması istendi: