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    Kılıçdaroğlu: Ekonomik buhranın içindeyiz

    © AA / Alp Eren Kaya/CHP
    Türkiye
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    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Şu anda bir ekonomik buhranın içindeyiz. Kriz yok, resmen buhran var. Kişi evine ekmek götüremiyorsa ve bu kişi bir değil de milyonlarsa bu ülkede bir ekonomik buhran vardır" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eğitim sektörü paydaşlarından kantin işletmecileri, servis şoförleri ve kırtasiyeciler ile video konferans toplantısında bir araya geldi.

    Yaşanan sıkıntıları bildiklerini ve bunların çözülebileceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, bütün meselenin Türkiye'yi yönetenlerin bakış açısı olduğunu belirtti. Memlekette bir esnaf bakanlığının olması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, esnafların sorunlarını dinleyen hiçbir makamın bulunmadığını söyledi.

    Sosyal devletin önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 

    "Devlet dediğiniz aygıtın akıllı insanlar, liyakatlı insanlar tarafından yönetilmesi lazım. Bir karar alırken o kararın hangi sonuçları doğuracağını bilmesi ve ona göre önlem alması lazım. Pandemi var doğru. Almanya'da, Fransa'da, Amerika'da, Japonya'da da var. Bizim düştüğümüz pozisyona dünyada hiçbir ülke düşmedi. Bırakın size yardım yapmayı, vazgeçtik yardım yapmaktan da size IBAN numarası açıp bir de sizden para istediler, yardım. Yardıma muhtaç adamdan 'bana yardım et' diyen bir devlet anlayışı. Oysa Anayasa'nın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sosyal devlet olduğu vurgusu vardır, Anayasa Mahkemesi kararları vardır. Dolayısıyla esnafı bu duruma düşürmek çok ama çok büyük bir acıdır. Normalde bu toplantıyı devleti yöneten yetkili bir insanın yapması lazımdı. Erdoğan'ın veya ilgili bakanın yapması lazımdı. Esnafı dinlemesi lazımdı, 'Arkadaş derdiniz nedir' diye."

    'Sorun yaşayanı hiç dinlemiyorsunuz ama kendi kendinize çözüm üretiyorsunuz'

    Ekonomik Sosyal Konsey'in toplanmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Devletin akılcı yönetilmesinin temelinde şu yatar, sorunla karşılaşanlarla sorunu çözecek olanlar bir araya gelirler. Esnafı, sanayiciyi dinler. Nedir sorun kardeşim? Çünkü ben sorunu bilmeliyim ki ona göre çözüm üretmeliyim. Şimdi siz sorun yaşayanı hiç dinlemiyorsunuz ama kendi kendinize çözüm üretiyorsunuz" dedi.

    Ülkenin yönetilemediğini öne süren Kılıçdaroğlu, pandeminin başında uçakla seyahat edenlerin biletlerinden alınan yüzde 18 KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini, üç gün sonra da uçakla seyahat edilmesinin yasaklandığını söyledi. Kılıçdaroğlu, 6.5 milyar liranın şehir hastanelerine, otoyollara, havaalanlarına dolar bazında ödeneceğini ifade ederek, şöyle devame tti:

    "Dedik ki 'Şu adamları çağırın, siz zaten köşeyi dönmüş insanlarsınız, 83 milyon size çalışıyor. Bari yıl sonuna kadar bizden para almayın, biz bu parayı esnafa verelim, esnafı destekleyelim. 6.5 milyar lira az para değil, esnafa karşılıksız verelim.' Böylece esnaf da desin ki '40 yıldır ben bu devlete vergi veriyorum geldi benim en sıkıntılı zamanımda bana küçük bir destek verdi.' Okul müdürünün de tek ve en büyük gelir kaynağı kantin. Okul müdürü de şikayetçi, 'Gelirim yok' diyor. 'Sen bana diyorsun ki okulu temiz tut, okulu şöyle yap, böyle yap,' 'Para ver.' Para yok.' O zaman nasıl olacak? Velilerden para toplanacak, para istenecek. Velilerden sağlanan paralarla bir şeyler yapılmaya çalışılacak."

    'CHP de olmasa hiç itiraz eden kimse olmayacak'

    Televizyondan dinlenilenlerin çok güzel olduğunu ancak bankaya gidildiğinde taban tabana zıt bir tabloyla karşılaşıldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Ama bir tek parti var CHP, bu ülkenin başına bela. CHP de olmasa hiç itiraz eden kimse olmayacak. Bu CHP olmasa belki bu sorunlar da olmayacak. Hayatın gerçeği farklıdır" dedi.

    Kılıçdaroğlu, "Devlet liyakatle, akılla yönetilir. Devlet şeffaf, düzgün, ahlaklı olur. Ahlaklı insanlar tarafından yönetilir. Devletin çözülmeyecek sorunları yoktur çözülür. Yeter ki vatandaşla samimi ve sıcak bir diyalog kur. Bu diyaloğu kurarsan yeri geldiğinde vatandaş da fedakarlık yapar, devlet de fedakarlık yapar. Sonunda belli bir anlayış içinde memleketin çıkarları üzerine eğer politikayı inşa edersek bütün bu sorunları hepimiz aşabiliriz. Şu anda bir ekonomik buhranın içindeyiz. Kriz yok resmen buhran var. Kişi evine ekmek götüremiyorsa ve bu kişi bir değil de milyonlarsa bu ülkede bir ekonomik buhran vardır" değerlendirmesini yaptı.

    'Hep birlikte çalışırsak Türkiye'yi aydınlığa çıkarırız'

    İşsiz sayısının 11 milyona ulaştığını ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

    "Kendisine şu çağrıyı yaptım, 'Bir ekonomik buhran içindeyiz televizyona çık de ki, 'Ben bu ekonomik buhrandan Türkiye'yi şu düzenlemelerle çıkaracağım. Madde bir, madde iki, maddeyi üç, madde 4.' Hepimiz de dinleyelim ve ona göre de takipçisi olalım. Bakalım, bunu yaptı mı, yapmadı mı? Gerçekleştirdi mi, gerçekleştiremedi mi? Şu anda böyle bir şey yok. Ne onda var ne damatta var. 'Ekonomi pik yaptı.' Dinle bakayım esnafı. Neresi pik yaptı? 'Ekonomi düzeliyor.' Neresi düzeldi? Hep birlikte bu memleketi aydınlığa çıkaracağız. Türkiye aydınlığa çıkmayı hak ediyor. Bu çerçevede kapasitemiz de var insan gücümüz de her şeyimiz var aslında. Bütün mesele çorbayı yapacak bir kişiye ihtiyacımız var. Bu kişiyi de siz bulacaksınız. Dolayısıyla hep birlikte çalışırsak Türkiye'yi aydınlığa çıkarırız. Çok sorun var ama dediğim gibi sorunları aşmasını biliriz."

    Etiketler:
    Esnaf, Ekonomik Sosyal Konsey, Anayasa Mahkemesi, Amerika, Japonya, Almanya, Fransa, Ekonomi, İşsizlik, KDV, Salgın, Koronavirüs, Türkiye, Eğitim, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP
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