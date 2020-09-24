YouTuber Enes Batur, Kovid-19’u yendiğini duyurdu: Vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı özür dilerim

Filyasyon ekipleri tarafından yapılan kontrolde evlerinde bulunamayınca karantinayı ihlal etmesi nedeniyle, polisler eşliğinde Sancaktepe'deki İyimaya Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen Youtuber, Enes Batur Sungurtekin, Kovid-19'u yendiğini duyurdu.

Kendisi gibi koronavirüse yakalanan sevgilisi Ece Naz Üçer ile birlikte öğrenci yurdunda bir hafta kalan Batur'un karantina dönemi son buldu.

Evinin bahçesinde sevgilisiyle birlikte çekilen bir fotoğrafı paylaşan Enes Batur, "Seni yendik Kovid-19, birlikte sağlıklı günlere. Bu zor süreçte yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ederiz sizleri çok seviyoruz" dedi.

Batur, Twitter hesabından da, "Testim negatif çıktı. KYK’dan ayrılıyorum umarım ev arkadaşlarımla mutlu olurum. Vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı özür dilerim" mesajını paylaştı.

Testim negatif çıktı. KYK’dan ayrılıyorum umarım ev arkadaşlarımla mutlu olurum. Vermiş olduğum rahatsızlıktan dolayı özür dilerim.. — Enes Batur (@enesbatur00) September 23, 2020

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