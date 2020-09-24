Zarif: Ankara’nın Suriye ve Irak politikası, Türkiye’nin güvenliğinin sağlanmasında yardımcı olmuyor

Sputnik’le olan röportajında Zarif, “Suriye ve Irak’ta güçleri bulunan Türkiye’nin politikasının, kendi güvenliğinin sağlanmasında yardımcı olmadığını, bölgenin güvenliğini tehdit ettiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Zarif, Türkiye’de terör örgütleri nedeniyle mevcut olan, anlaşılabilir korkuların giderilmesi için en iyi yolun, başka ülkelerin topraklarına güçlerin sevk edilmesi değil, Suriye ve Irak ordusu güçlerinin sınır bölgelerine konuşlandırılması olduğunu kaydetti.

‘Türkiye ziyaretim iptal edilmedi, ertelendi’

Zarif ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdulrahman bin Casim el Sani ile görüşmek üzere Türkiye’ye yapacağı ziyaretin iptal edilmediğini, ertelendiğini kaydetti.

Zarif, “İkili görüşmeler için Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmem planlanıyordu. Ancak daha sonraya ertelendi ve iptal edilmedi” dedi.