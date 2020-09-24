İstanbul'da servis ücretlerine zam

İstanbul'da öğrenci ve personel servislerinde yüzde 11.50 oranında zam teklifi UKOME toplantısında kabul edildi.

İstanbul'da öğrenci ve personel servisleri için yapılan zam teklifi UKOME toplantısında kabul edildi.

Buna göre, öğrenci ve personel servislerinde yüzde 11.50 oranında zam yapılacak.