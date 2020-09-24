İstanbul'da ikinci baronun kurulması için başvuru yapıldı

7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında İstanbul 2 No'lu Baro'nun kurulması için gerekli 2 bin imza toplandı.

Gerekli imza sayısına ulaşılmasının ardından İstanbul'da ikinci baronun kurulması için Türkiye Barolar Birliği'ne başvuru yapıldı.

İstanbul 2 No'lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi ve Uluslararası Hukukçular Birliği Genel Sekreteri Avukat Necati Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni baronun kurulması için 2 bin 50 imza toplandığını söylemişti.