Kop Dağı Tüneli inşaatında patlama: 11 yaralı

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Doğu Anadolu'yu Doğu Karadeniz'e bağlayan Erzurum Bayburt kara yolunun Kop Dağı mevkisindeki tünel inşaatının Bayburt kesiminde patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve AFAD ekipleri, 11 yaralıya ulaştı.

Yaralılar, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi ile Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde incelemeleri devam ediyor. İlk bilgilere göre, tünel inşaatındaki patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD ekiplerinin ilk belirlemelerine göre metan gazından meydana geldiği tahmin edilen patlamada yaralanan 11 işçinin hastanelere ulaştırıldığını söyledi.

Yine ekiplerin belirlemelere göre içeride mahsur kalan olmadığını belirten Epcim, alandaki çalışmaların yeni bir sıkıntı yaşanmaması için dikkatli şekilde sürdürüldüğünü aktardı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığına işaret eden Epçim, "11 yaralımızın içerisinde durumu çok ağır olan yok. Sadece bir arkadaşımızın diğerlerine nazaran durumu biraz daha ciddi. Tünel içinde de herhangi bir yaralımız yok, ekiplerimizin tüneldeki diğer çalışma ve incelemeleri ise sürüyor" diye konuştu.

Epçim daha sonra bölgeden ayrıldı.