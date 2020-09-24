Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 74 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni hasta sayısı 1721

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 74 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni hasta sayısı 1721 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız 1573’e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı düşmeye devam ediyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 74 artarak 7 bin 785'e ulaştı. Bugün 113 bin 317 test yapıldı. Toplam hasta sayısı, bugün tanı konan 1721 kişiyle birlikte 309 bin 790 oldu.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 1241 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 271 bin 964'e yükseldi. Söz konusu bakanlık verilerinde ağır hasta sayısının 1573, hastalarda zatürre oranının yüzde 6.6 olduğu belirtildi.

​​Verileri kişisel Twitter hesabında değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayımız 1573’e ulaştı. Hastalarda zatürre oranı (yüzde 6.6) düşmeye devam ediyor. Bugün tespit edilmiş yeni hasta sayımız 1721. Sağlıkçılarımız son derece özverili. Tedbirlere uyarak sağlık çalışanlarımızın yanında olalım" dedi.