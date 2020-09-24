Kayıt
22:33 24 Eylül 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Bitez Mahallesi Söğütlü Caddesi'nde bir site içerisinde kendilerine ait otoparka yabancı birinin aracını park ettiğini gören 46 yaşındaki 3 çocuk annesi Arzu B., aracı park eden şahıs tarafından tekme, tokat dövüldü.

    Tanımadığı kadını bayıltana kadar dövüp, tepki gösteren kızına polislerin önünde saldıran şahıs serbest bırakıldı

    © İHA / EREN AYHAN
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 26
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/18/1042909333_0:-1:1920:1080_1200x675_80_0_0_4379c3d38e72b0d96ada776b1f2ceb75.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202009241042909305-tanimadigi-kadini-bayiltana-kadar-dovup-tepki-gosteren-kizina-polislerin-onunde-saldiran-sahis/

    Kadına şiddetin adresi bu kez Bodrum oldu. Tanımadığı bir adam tarafından tekme tokat ve yumruklarla dövülen kadının darp edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polisler tarafından olay yerinde gözaltına alınan şahsın ise savcılık tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi.

    Bitez Mahallesi Söğütlü Caddesi'nde bir site içerisinde kendilerine ait otoparka yabancı birinin aracını park ettiğini gören 46 yaşındaki 3 çocuk annesi Arzu B., aracı park eden şahıs tarafından tekme, tokat dövüldü.

    İddiaya göre M.T. isimli şahıs tarafından darp edilen Arzu B.’nin imdadına ise 25 yaşındaki kızı Başak Zeynep yetişti. Komşularının yardım etmediği kadını kanlar içerisinde gören Başak önce polis sonra ambulans çağırdı. Annesini baygın halde evin önüne getiren genç kız annesini ambulansla hastaneye gönderdi. Daha sonra kimin annesini dövdüğünü araştıran Başak, annesini döven M.T. ile site içerisinde karşılaştı.

    İddialara göre genç kızı da tehdit eden şahıs, "Sende mi dayak istiyorsun?" diyerek üstüne yürümeye başladı. Olay yerinde araştırma yapan polislere seslenen Başak, adamı bulduğunu söylemesi üzerine polislerin gözü önünde M.T. genç kıza saldırmaya başladı. Genç kadına tekme, tokat ve yumruklarla saldıran adam, polis tarafından gözaltına alındı.

    Savcı karşısına çıkarılan M.T.’nin serbest bırakıldığı öğrenildi.

    Darp edilen Arzu B. tanımadığı bir adam tarafından darp edildiğini belirterek, “Hiç tanımadığım bir adam sitenin yürüme yolundan geçiyor ama bizim evimizin önünden gülerek geçti. Bende evde çalışıyorum. Sonra tekrar bir kadın ile birlikte geçti. Bende bahçeye çıktım kadına dedim ki, sizi nerede bulabiliriz, eşim eşya getirecek araçla size nasıl ulaşabiliriz dedim. Yanındaki adam küfürler savurmaya başladı. Yan komşumuz beni tuttu o da bana vurdu. Komşu benim bileklerimi tuttu. O komşunun omuzunun üzerine çıkıp gözüme vurdu. Ben yere düştüğümde halen bileğimi tutuyordu. Başıma ve enseme vurdu ve ben kendimi kaybedene kadar tekmeledi. Ben kendime geldiğimde kimse yoktu. Bir tane kadın beni kaldırmaya çalışıyordu. Adamda vicdan yoktu” ifadelerini kullandı.

    'Bütün komşular annemi seyrediyordu sadece. Hiç biri ne polisi, ne ambulansı çağırdı ne de yardım etti'

    Başak Zeynep B. ise annesini kanlar içerisinde bulduğunu ifade ederek, “Sitenin karşısında kardeşlerimle beraber kahve içiyorduk. Geldiğimde bütün komşular annemi seyrediyordu sadece. Hiç biri ne polisi, ne ambulansı çağırdı ne de yardım etti. Sonrasında ben araştırma yaptım güçlükle kimin yaptığını öğrendim. Polisler gelmişti, annemi ambulansla hastaneye gönderdim. Adamın kime geldiğini buldum ve sen mi yaptın anneme bunu dedim. Adam gururlu bir şekilde evet ben dövdüm diyerek benim üstüme yürüdü. Ben polis diye bağırınca polisler hemen oraya doğru geldi. Adam bana da yöneldi bana da vuracaktı beğendin mi senden ister misin diyerek bana da tehditler savurdu. Daha sonra polis tarafından götürüldü” dedi.

    Öte yandan site içerisinde güpegündüz tekme tokat dayak yiyen Arzu B.’nin darp edildiği anlar ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmanın Doğa kategorisinde birincilik kazanan Joseph Cheires'in Gray Whale Plays Pushing Tourists isimli fotoğrafı
    2020 yılının en iyi drone fotoğrafları
    Karikatür
    Salgınla mücadeledeki başarısızlık Netanyahu’nun puanını aşağı çekiyor
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan Cumhuriyeti arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet