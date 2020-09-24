Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.06'da Marmara Denizi'nde 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 24, 2020
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Marmara Denizi, 22.73 km. Marmaraereglisi (Tekirdag)
Tarih-Saat : 24.09.2020, 21:06:40 TSİ
Enlem : 40.8080 N
Boylam : 28.1351 E
Derinlik : 17.77 km
Detay : https://t.co/Ef0TpkSbyn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinin 22,73 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 17,77 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.
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