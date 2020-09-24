Deprem çantasında neler olmalı?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) hazırladığı bilgilendirme metninde, deprem çantasında olması gereken malzemelere ilişkin detaylar yer alıyor. Bu malzemelerin, deprem sonrası ilk 72 saatte vatandaşların hayatını kurtarabileceğine dikkat çekiliyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan 'Afet ve Acil Durum çantası nasıl hazırlanmalı?' başlıklı bilgilendirme metninde, deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçların ve değerli evrakların saklanabileceği bir çantanın, vatandaşların hayatını kurtarabileceğine dikkat çekiliyor.

Söz konusu çantanın hazır ve ulaşabilecek bir yerde olması gerektiği belirtilen metinde, şu bilgiler yer alıyor:

"Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir.

Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz. Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda da olmalıdır.

Bunun için öğretmeninizle birlikte ihtiyacınız olabilecek şeyleri belirleyip, çantanızı sınıfınızda öğretmeninizin kolay ulaşabileceği bir yerde saklamalısınız. Engelli bireylerin özel ihtiyaçlarıyla alakalı çantanızın içine eklemeniz gerekenleri de unutmamalısınız. İçinde bulunan yiyecek ve içecekleri düzenli olarak kontrol edip, bozulmadan nasıl saklamanız gerektiğini büyüklerinizden öğrenmelisiniz.

Peki, bu çantada neler olmalı?

Gıda

Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).

Önemli belge fotokopileri

Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)

Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri

Zorunlu Deprem Poliçesi

Diplomalar

Pasaport, banka cüzdanı vb.

Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)

Giyecekler

İç çamaşırı

Çorap

Yağmurluk

İklime uygun giysiler

Su

Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.

Hijyen malzemeleri

Sabun ve Dezenfektanlar

Diş fırçası ve macunu

Islak mendil

Tuvalet kâğıdı

Hijyenik ped

Diğer malzemeler