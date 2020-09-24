Deprem çantasında neler olmalı?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan 'Afet ve Acil Durum çantası nasıl hazırlanmalı?' başlıklı bilgilendirme metninde, deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçların ve değerli evrakların saklanabileceği bir çantanın, vatandaşların hayatını kurtarabileceğine dikkat çekiliyor.
Söz konusu çantanın hazır ve ulaşabilecek bir yerde olması gerektiği belirtilen metinde, şu bilgiler yer alıyor:
"Çanta, sorumlu olduğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, engelliler) ve varsa evcil hayvanlarınız için gerekli ihtiyaçları da içermelidir.
Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz yerlere ulaşamayabilirsiniz. Küçük yaralanmalarınız varsa bunları kendiniz giderebilirsiniz. Bu tip durumlar için afet çantanızın içinde olması gerekenleri doğru belirleyip, çantanızı kolay ulaşacağınız bir yerde saklamanız çok önemlidir. Afet ve Acil Durum Çantası sadece evinizde, iş yerinizde değil okulunuzda, sınıfınızda da olmalıdır.
Bunun için öğretmeninizle birlikte ihtiyacınız olabilecek şeyleri belirleyip, çantanızı sınıfınızda öğretmeninizin kolay ulaşabileceği bir yerde saklamalısınız. Engelli bireylerin özel ihtiyaçlarıyla alakalı çantanızın içine eklemeniz gerekenleri de unutmamalısınız. İçinde bulunan yiyecek ve içecekleri düzenli olarak kontrol edip, bozulmadan nasıl saklamanız gerektiğini büyüklerinizden öğrenmelisiniz.
Peki, bu çantada neler olmalı?
Gıda
- Yüksek kalorili, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını önleyen ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) gıdalar (konserve, kuru meyveler, tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).
Önemli belge fotokopileri
- Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
- Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
- Zorunlu Deprem Poliçesi
- Diplomalar
- Pasaport, banka cüzdanı vb.
- Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
Giyecekler
- İç çamaşırı
- Çorap
- Yağmurluk
- İklime uygun giysiler
- Su
- Her bir aile üyesi düşünülerek yeterli içme suyu alınmalı.
Hijyen malzemeleri
- Sabun ve Dezenfektanlar
- Diş fırçası ve macunu
- Islak mendil
- Tuvalet kâğıdı
- Hijyenik ped
Diğer malzemeler
- İlk yardım çantası
- Uyku tulumu veya battaniye
- Çakı, düdük, küçük makas
- Kâğıt, kalem
- Pilli radyo, el feneri ve yedek piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil seçilmeli)"
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