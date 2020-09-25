YÖK, Pamukkale Üniversitesi rektör adaylığı için duyuruya çıktı

Rektör adayları, bugünden itibaren 9 Ekim Cuma günü mesai saati bitimine kadar YÖK'e başvurabilecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nca Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü için bugünden itibaren 9 Ekim'e kadar başvuru alınacak.

YÖK, Pamukkale Üniversitesi için rektör adaylığı başvuru ilanı yayınladı.

Başvurular, posta veya 'rektoraday@yok.gov.tr' adresine elektronik posta yoluyla yapılabilecek.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ’ın rektörlük görevini disiplin cezası nedeniyle kanunen sonlandığını duyurmuştu.

Prof. Dr. Bağ, lisans öğrencisi eşini okulda yeni kurulan enstitüye sekreter olarak atamıştı.