Sosyal medyada 'İsimsizler Hareketi' operasyonu: 24 gözaltı

Sosyal medyada 'İsimsizler Hareketi' adı altında örgütlenerek halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, seçilmiş hükümeti yıpratmak ve kamuoyunda yankı uyandırmak amacıyla provokatif paylaşımlar yaptıkları ve devlet büyüklerine hakarette bulundukları öne sürülen 24 kişi gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, internet ortamında 7/24 sanal devriye faaliyetleri yürüten Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri, sosyal medyada 'İsimsizler Hareketi' adı altında örgütlenen grubun, provokatif paylaşımlarla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiklerini, devlet büyüklerine hakarette bulunduklarını ve seçilmiş hükümeti yıpratmaya çalıştıklarını belirledi.

Söz konusu grubun yöneticiliğini sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle tutuklanan Taylan Kulaçoğlu'nun yaptığı, etiket (hashtag) faaliyetlerini ise avukat Tamer Doğan'ın sürdürdüğü ileri sürüldü.

​Grup üyelerinin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından harekete geçen ekipler, 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, İstanbul'da 18, Balıkesir'de 2, Aydın, Denizli, Diyarbakır ve Tekirdağ'da ise birer olmak üzere 24 kişi gözaltına alındı.

İstanbul C.Savcılığı’nın İsimsizler Hareketi ‘ne başlattığı soruşturma neticesinde Av. Tamer Doğan, Perihan Koca, Temel Demirer, Zeynep Koray, Defne Halman, Hakan Gülseven ve Özen Kulaçoğlu gözaltına alınmıştır. Ne yaparsanız yapın #İsimsizlerSUSTURULAMAZ — İsimsizler Hareketi (@isimsizhareket) September 25, 2020

Gazeteci Hakan Gülseven de 'İsimsizler Hareketi' nedeniyle gözaltına alındı. Gülseven, “Yine gidiyoruz” diyerek sosyal medya hesabından gözaltına alındığını duyurdu.

Yine gidiyoruz! — Hakan Gülseven (@gulsevenhakan) September 25, 2020

.